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    Певица Джамала стала почетным гражданином Киева

    Джамала: Для меня это большая честь

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Мэр Киева Виталий Кличко присвоил победительнице конкурса Евровидение-2016 Джамале звание "Почетный гражданин города Киева".

    Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, Джамала заявила, что для нее большая честь быть почетным гражданином Киева.

    "Я хочу и в дальнейшем прославлять культурную столицу Украины и доказывать, что у нас удивительные люди", - отметила Джамала и выполнила перед депутатами песню "Как тебя не любить, Киев мой".

    В.Кличко напомнил, что Киев первым подал и зарегистрировал заявку, чтобы быть городом-хозяином Евровидения в следующем году.

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