Певица Джамала стала почетным гражданином Киева

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Мэр Киева Виталий Кличко присвоил победительнице конкурса Евровидение-2016 Джамале звание "Почетный гражданин города Киева".

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, Джамала заявила, что для нее большая честь быть почетным гражданином Киева.

"Я хочу и в дальнейшем прославлять культурную столицу Украины и доказывать, что у нас удивительные люди", - отметила Джамала и выполнила перед депутатами песню "Как тебя не любить, Киев мой".

В.Кличко напомнил, что Киев первым подал и зарегистрировал заявку, чтобы быть городом-хозяином Евровидения в следующем году.