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Песня "Яр гялди яр" Шовкет Алекперовой удалена с армянского аккаунта на YouTube

Песня "Яр гялди яр" Шовкет Алекперовой удалена с армянского аккаунта на YouTube Песня "Яр гялди яр" Шовкет Алекперовой, представленная в качестве армянского произведения, удалена с аккаунта BehrooZ Abshar на YouTube.
Kультурная политика
27 ноября 2024 г. 18:04
Песня Яр гялди яр Шовкет Алекперовой удалена с армянского аккаунта на YouTube

Песня "Яр гялди яр" Шовкет Алекперовой, представленная в качестве армянского произведения, удалена с аккаунта BehrooZ Abshar на YouTube.

Об этом Report сообщило Агентство по интеллектуальной собственности.

Сообщается, что песня "Яр гялди яр" в исполнении Ш. Алекперовой была размещена 4 сентября 2016 года на указанном аккаунте под названием "Armenian Music, (Torkish languge) Music 15. (rare) Music 17. Шовкет Алекперова (rare)".

В результате мер, предпринятых Агентством по интеллектуальной собственности, указанное видео было удалено из YouTube.

Песня "Яр гялди яр" была записана 16 апреля 1957 года под руководством народного артиста Азербайджана, дирижера Саида Рустамова в сопровождении оркестра народных инструментов. Хранится в "Золотом фонде" AzTV под кодовым номером 13313. Музыка песни "Яр гялди яр" принадлежит Адилю Гераю, а слова - Али Кериму.

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Версия на азербайджанском языке “Yar gəldi yar” mahnısının erməni musiqisi kimi təqdim olunmasının qarşısı alınıb

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