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Центр мониторинга: Наблюдается серьезный кризис в песенном творчестве

Центр мониторинга: Наблюдается серьезный кризис в песенном творчестве В последнее время наблюдается серьезный кризис в песенном творчестве
Kультурная политика
6 апреля 2023 г. 13:46
Центр мониторинга: Наблюдается серьезный кризис в песенном творчестве

В последнее время наблюдается серьезный кризис в песенном творчестве.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель директора Центра мониторинга при Комиссии по государственному языку, доцент Гюляра Амирова на мероприятии, посвященном результатам мониторинга песен.

По словам Г.Амировой, в азербайджанских песнях уже стали обычными индийские, арабские, еврейские и другие ритмы, что является большим препятствием развитию нашей национальной музыки.

Замдиректора также выразила обеспокоенность тем, что элементы, которые серьезно подрывают традиции, связанные с песенным жанром, через некоторое время будут иметь национальный характер.

Она также отметила, что тексты некоторых песен, далеки от художественности, лишены какой-либо смысловой нагрузки, а тембр голоса некоторых певцов и техника исполнения не соответствуют нравственным ценностям азербайджанского народа: "Пропаганда наркомании и бродячего образа жизни является прямой угрозой для духовно-нравственной безопасности молодежи. Главная цель мониторинга - показать реальное состояние песенного творчества в стране и добиться последовательного решения указанных проблем"

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