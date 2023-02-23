Первый замминистра проинспектировал учреждения культуры в Агсу

Первый заместитель министра культуры Адиль Керимли и другие ответственные лица министерства ознакомились с условиями труда и текущим состоянием материально-технической базы учреждений культуры в Агсуинском районе.

Первый заместитель министра культуры Адиль Керимли и другие ответственные лица министерства ознакомились с условиями труда и текущим состоянием материально-технической базы учреждений культуры в Агсуинском районе.

Как сообщили Report в министерстве, были проинспектированы Центр Гейдара Алиева, центральная библиотека, культурный центр, Дом культуры, Агсуинская городская детская музыкальная школа и Агсуинский историко-краеведческий музей, даны соответствующие поручения.

При осмотре Агсуинской городской детской музыкальной школы было установлено, что здание находится в аварийном состоянии и не пригодно для продолжения учебного процесса. Принято решение о продолжении занятий в другом здании.