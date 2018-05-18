Первый вице-президент Азербайджана встретилась в Париже с гендиректором ЮНЕСКО

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ 18 мая первый вице-президент Азербайджанской Республики, посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева встретилась в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже с генеральным директором организации Одри Азуле.

Как сообщает Report, генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле выразила признательность первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой за участие в мероприятии, организованном по случаю 80-летнего юбилея Коиширо Мацууры. Она отметила, что, наряду с 80-летием Коиширо Мацууры, это мероприятие олицетворяет в целом миссию, цель и деятельность ЮНЕСКО.

Генеральный директор Одри Азуле подчеркнула, что после избрания на эту должность глубже изучила богатую историю отношений между Азербайджаном и ЮНЕСКО, отметила, что двусторонние связи развиваются на высоком уровне. Oна сказала, что в период деятельности внесет вклад в развитие двусторонних отношений.

Говоря о "Бакинском процессе", являющемся инициативой президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, первый вице-президент Aзербайджана, посол доброй воли ЮНЕСКO Мехрибан Алиева сообщила, что в нынешнем году отмечается 10-летие данного процесса. Первый вице-президент отметила, что в 2019 году в Баку состоится очередной Всемирный форум по межкультурному диалогу. Проводя в последние годы подобные престижные мероприятия, а также участвуя в различных проектах в образовательной, научной и культурной сферах, Азербайджан внес большой вклад в инициативы и деятельность ЮНЕСКО.

Meхрибан Алиева выразила признательность за включение образцов культурного наследия Азербайджана в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева сообщила, что в этом году отмечается 100-летний юбилей Азербайджанской Демократической Республики. Она отметила, что за минувшие 100 лет Азербайджан завоевал многочисленные достижения. Одно из самых важных из них – предоставление женщинам права избирать и быть избранными, и этот вопрос соответствует целям, воле и мандату ЮНЕСКО. В связи с этим было рассмотрено проведение в течение этого года совместных мероприятий с ЮНЕСКО.

Генеральный директор Одри Азуле сказала, что поддержит проведение предусмотренных мероприятий. Oна подчеркнула, что проведение 100-летия Азербайджанской Демократической Республики и завоеванные достижения заслуживают одобрения.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева пригласила генерального директора Одри Азуле посетить с визитом Азербайджан.