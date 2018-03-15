Первый вице-президент Азербайджана поздравила народного писателя Анара

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева направила поздравительное письмо народному писателю, председателю Союза писателей Азербайджана господину Анару Рзаеву.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый Анар муаллим.

Сердечно поздравляю Вас – нашего живого классика и выдающегося писателя, которому принадлежат исключительные заслуги в развитии азербайджанской литературы, - с 80-летним юбилеем, желаю Вам всего наилучшего.

Написанные Вами в различных литературных жанрах произведения, а также Ваша деятельность в сфере драматургии имеют неоценимое значение с точки зрения формирования литературной мысли в Азербайджане и развития нашей культуры.

Одна из главных особенностей Ваших произведений заключается в сохранении чистоты азербайджанского языка, олицетворением Вашей любви к этому языку является также то, что Вы пишете на простом азербайджанском языке. Именно поэтому созданные Вами произведения, независимо от стиля и жанра, становятся любимыми произведениями азербайджанского читателя, играют важную роль в формирования литературного вкуса.

Под влиянием Вашего плодотворного творчества в азербайджанской литературе выросло целое поколение художников слова. B Ваших интересных и неповторимых произведениях с большим мастерством изображены и пропаганда национально-духовных ценностей и воспевание современности.

Наряду с литературной деятельностью Вы активно участвуете в общественно-политической жизни Азербайджана. Проявляемые Вами, как представителем интеллигенции, мудрость, патриотизм и принципиальная позиция сегодня являются примером для многих.

Неслучайно, Вы удостоены самых высоких наград нашего государства. Ваши многочисленные награды, свидетельствуя о высокой оценке Вашего труда, являются также показателем того, насколько эффективна и востребована Ваша деятельность.

Уважаемый Анар муаллим, по случаю этого знаменательного дня еще раз сердечно поздравляю Вас, желаю новых творческих успехов, здоровой и благополучной жизни в окружении родных и близких".