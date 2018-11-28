Первый вице-президент Азербайджана поздравила народного художника Таира Салахова

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева направила народному художнику Азербайджана Таиру Теймур оглу Салахову поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый Таир Теймурович,

Сегодня в Азербайджане отмечают знаменательную дату - юбилей Великого Мастера, художника планетарного масштаба, замечательного педагога и общественного деятеля Таира Салахова.

Вас, уважаемый Таир Теймурович, по праву называют живым классиком и одним из родоначальников целого стиля в изобразительном искусстве. Ваши работы входят в сокровищницу мировой культуры и "золотой фонд" изобразительного искусства ХХ и XXI веков, знаменуя собой целую эпоху в развитии азербайджанской, и не только азербайджанской, живописи. В своих картинах Вам удалось удивительным образом соединить дух свободы шестидесятых с мудростью великого мастера, неповторимую самобытность - с умением видеть жизнь во всем ее многообразии, безусловный талант и высочайшее мастерство - с узнаваемым авторским стилем. Это и есть настоящее искусство, которое действительно способно пережить века.

Уважаемый Таир Теймурович,

Возможно, правы те, кто утверждает, что настоящий художник должен любить мир, в котором он живет. Мир Вашего творчества ярок и многообразен. Его отличительная черта - настоящий, непоказной патриотизм, глубокая и искренняя любовь к своей родной стране - к Азербайджану.

Как для многих наших сограждан, так и для представителей мировой творческой интеллигенции Вы были и остаетесь образцом высочайших человеческих качеств. Ваша блестящая эрудиция, чуткость, отзывчивость и ответственность снискали Вам любовь и глубокое уважение окружающих. Вы, уважаемый Таир Теймурович, не просто великий живописец, но еще и удивительный человек и прекрасный наставник. Став признанным мэтром с мировым именем, Вы не утратили смелости творческого поиска и по-прежнему полны созидательной энергии.

Уважаемый Таир Теймурович,

Примите мои самые теплые и искренние поздравления с юбилеем. Желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и новых свершений на радость нам, почитателям Вашего великого таланта.

С днем рождения!".