Первые леди трех стран посетят Азербайджан

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Первые леди Мали Мадам Кейта Амината Майга, Эфиопии – Роман Тесфайе и Руанды – Жанетт Ньирамонги Кагаме примут участие в предстоящем в Баку IV Всемирном форуме межкультурного диалога.

Об этом Report сообщили в отделе информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма.

Согласно информации, в рамках форума предусматривается заложить основу ряда новых международных инициатив с предложениями как азербайджанской стороны, так и структур-партнеров.

Отметим, что на форуме совместно с международными партнерами в целом пройдут около 40 сессий и мероприятий. Данные сессии охватят такие темы, как безопасность человека, продолжительное развитие, миграция, межкультурный и межрелигиозный диалог, борьба с экстремизмом, отношение к беженцам и мигрантам, роль молодежи и образования в межкультурном диалоге, продовольственная безопасность.

Форум организовывается уже в четвертый раз в рамках выдвинутой президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в 2008 году инициативы "Бакинский процесс".