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Первые леди ознакомились в Самарканде с историко-этнографическим комплексом "Вечный город"

Первые леди ознакомились в Самарканде с историко-этнографическим комплексом "Вечный город" 11 ноября в Самарканде в рамках IX саммита Организации тюркских государств первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева, первая леди Узбекистана Зироатхон Мирзиёева, первая леди Турции Эмине Эрдоган и супруга премьер-министра Венгри Анико Левай ознакомились с
Kультурная политика
11 ноября 2022 г. 16:29
Первые леди ознакомились в Самарканде с историко-этнографическим комплексом Вечный город

11 ноября в Самарканде в рамках IX саммита Организации тюркских государств первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева, первая леди Узбекистана Зироатхон Мирзиёева, первая леди Турции Эмине Эрдоган и супруга премьер-министра Венгри Анико Левай ознакомились с историко-этнографическим комплексом "Вечный город".

Как сообщает Report, первой леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой и первым леди других стран были представлены выступления фольклорных групп стран-членов ОТГ.

Уникальный историко-этнографический комплекс "Вечный город", олицетворяющий Самарканд, Бухару, Фергану, Ташкент, Хиву и другие древние города, является частью международного туристического комплекса "Великий Шелковый путь".

На территории построено 44 уникальных оригинальных здания. Комплекс состоит из двух частей. В одной из этих частей расположен туристический кампус, а в другой - конференц-зал, комплекс из четырех пятизвездочных и четырехзвездочных отелей.

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Версия на английском языке ФотоFirst ladies of OTS countries get acquainted with 'Eternal City' historical-ethnographic complex
Версия на азербайджанском языке ФотоTDT ölkələrinin birinci xanımları “Əbədi şəhər” tarixi-etnoqrafik kompleksi ilə tanış olub

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