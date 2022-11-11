Первые леди ознакомились в Самарканде с историко-этнографическим комплексом "Вечный город"

11 ноября в Самарканде в рамках IX саммита Организации тюркских государств первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева, первая леди Узбекистана Зироатхон Мирзиёева, первая леди Турции Эмине Эрдоган и супруга премьер-министра Венгри Анико Левай ознакомились с

11 ноября в Самарканде в рамках IX саммита Организации тюркских государств первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева, первая леди Узбекистана Зироатхон Мирзиёева, первая леди Турции Эмине Эрдоган и супруга премьер-министра Венгри Анико Левай ознакомились с историко-этнографическим комплексом "Вечный город".

Как сообщает Report, первой леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой и первым леди других стран были представлены выступления фольклорных групп стран-членов ОТГ.

Уникальный историко-этнографический комплекс "Вечный город", олицетворяющий Самарканд, Бухару, Фергану, Ташкент, Хиву и другие древние города, является частью международного туристического комплекса "Великий Шелковый путь".

На территории построено 44 уникальных оригинальных здания. Комплекс состоит из двух частей. В одной из этих частей расположен туристический кампус, а в другой - конференц-зал, комплекс из четырех пятизвездочных и четырехзвездочных отелей.