Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в гостях у народного артиста Алибабы Мамедова - ОБНОВЛЕНО

4 декабря Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева побывала в гостях в доме выдающегося представителя национальной музыкальной культуры, народного артиста Алибабы Мамедова.

Народный артист Алибаба Мамедов – один из мастеров-ханенде, обладающих своей манерой исполнения народных песен и внесших вклад в становление мугамного искусства.

Как сообщает Report, Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева пришла в гости в дом любимого исполнителя нашего народа. Посещение Мехрибан ханым стало для Алибабы муаллима приятным и неожиданным событием.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева сказала: Здравствуйте, уважаемый Алибаба муаллим. Очень рада вас видеть.

Народный артист Алибаба Мамедов: Какое счастье. Поверьте, клянусь Аллахом, я так взволнован, что к нам в гости пришла великая личность, великий человек.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Спасибо. Очень рада вас видеть.

Народный артист Алибаба Мамедов: Я хочу поздравить Вас. Во-первых, с избранием Первым вице-президентом. Во-вторых, с награждением орденом «Гейдар Алиев» - я все это смотрел. В-третьих, Президент России вручил Вам высокую награду, это видел весь мир. Поверьте, я очень волнуюсь каждый раз, когда смотрю это.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Большое спасибо, Алибаба муаллим, большое спасибо.

Народный артист Алибаба Мамедов: Поздравляю. Вы очень многое сделали, делаете и еще сделаете. Но, знаете, эти три дела особые, они вошли в историю. Да хранит Вас Аллах.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Большое спасибо, Алибаба муаллим.

Народный артист Алибаба Мамедов: Вы – любимица нашего народа. Завоевать это звание – большая честь. Я говорю правду. Вы – любимица нашего народа.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Для меня большая честь слышать эти слова от такого человека, как вы. Поверьте мне, переживать такие чувства очень приятно, Алибаба муаллим.

Народный артист Алибаба Мамедов: Спасибо. Смотрю, не пропускаю ни минуты, вижу, где Вы бываете, как говорится, Вы всегда в моем сердце.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Большое спасибо, Алибаба муаллим. Я тоже хочу вам сказать, что очень хорошо помню первое знакомство с вами. В то время был дан старт большому проекту Фонда Гейдара Алиева. Вы, наверное, помните, это был проект, направленный на сохранение нашего национального достояния – мугама, вы оказали большую помощь, и в течение этих лет благодаря вашей поддержке, участию мы вместе проделали большую работу. Вы – один из выдающихся ханенде Азербайджана. У вас - собственный стиль, вы – мастер, обладающий прекрасным голосом, любимец всего азербайджанского народа. Вас все любят. Хочу также отметить, что вы - носитель национально-духовных традиций Азербайджана. Поэтому пользуетесь большим уважением. Общаясь с вами, я каждый раз открывала для себя что-то новое, училась чему-то новому. Вы – большой учитель, более 50 лет преподаете в музыкальном колледже, вам принадлежат незаменимые заслуги в воспитании нового молодого поколения ханенде. Поэтому, Алибаба муаллим, еще раз большое спасибо, очень рада вас видеть и, самое главное, хочу пожелать вам крепкого здоровья.

Народный артист Алибаба Мамедов: Большое спасибо. Просто не знаю, что сказать, я знаю много слов, я все знаю, но при виде Вас все забылось. Я тоже поздравляю Вас. Дело в том, что слова, сказанные Путиным, слышал весь мир. Мы все испытали чувство гордости. Знаете, это было проявлением уважения, заботы, прекрасным событием. Вы всегда проявляли ко мне уважение как к аксакалу, человеку искусства, заботились обо мне. Я никогда не забывал о Вашей заботе, никогда не забуду, это невозможно.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Большое спасибо.

Народный артист Алибаба Мамедов: Однако отмечу, что Вы вновь вписали мое имя в историю. Почему? Потому что у меня 100 песен, я создал их за 50 лет, по 2 песни в год.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева: И это прекрасные песни.

Народный артист Алибаба Мамедов: Эти песни пятьдесят лет поет народ. Я попросил Вас о том, чтобы они не пропали, наши горе-соседи пытались их присвоить. И Вы сразу с удовольствием создали прекрасный проект.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Да, это так. Это наше культурное наследие, Алибаба муаллим. Ваше творческое наследие является культурным наследием азербайджанского народа. И мы, конечно, должны это сохранять и защищать.

Народный артист Алибаба Мамедов: Вы действительно оказали большую услугу не только мне, но и народу. Музыка нашего народа обогатилась, есть сто песен, все они народные. И там никогда не было чужого дыхания, и не будет. Как я могу забыть это добро, да и кто забудет? Наш народ не забудет. Знаете, Вы многое сделали, всего не перечислишь. Но я говорю, что Вы – любимица народа, и это большая честь. Если народ любит мастера, то он непобедим.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Большое спасибо. Для меня большая честь слышать такие слова от вас. Поверьте, действительно большая честь. Большое спасибо.

Народный артист Алибаба Мамедов: Я говорю то, что есть, Вы очень добрый человек. Вы делаете добрые дела, Вы – Гаджи Зейналабдин нашего времени.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Спасибо, Алибаба муаллим. Я передаю вам большой привет и от Президента.

Народный артист Алибаба Мамедов: Я обнимаю Президента.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Он очень любит вас, сказал: передай мои приветствия Алибабе муаллиму. Пожелал вам крепкого здоровья.

Народный артист Алибаба Мамедов: Здоровья ему. Посмотрите, какую работу вы проделали за 15 лет, кто бы это мог сделать? Наш Президент руководит нами 15 лет, руководит нашим народом. Посмотрите, разве Азербайджан - тот Азербайджан, а Баку - тот Баку?

Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Да, в нашей стране проделана большая работа.

Народный артист Алибаба Мамедов: Проделал большую работу, продолжает делать, а сейчас еще более масштабные дела. Все расставил по местам. Знаете, я не политик, я – исполнитель мугама, немного знаю поэзию и мугамат. Мне нет дела до другого. Однако я все вижу, валлах. Иногда говорю, у них что, ума нет, глаз нет? Не видят как много делается? От имени нашего народа, музыкантов и от себя лично говорю: да хранит вас судьба, всего вам наилучшего.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Большое спасибо. Я всегда чувствовала вашу поддержку.

В заключение Первый вице-президент Мехрибан Алиева пожелала выдающемуся представителю нашей национальной музыкальной культуры, народному артисту, талантливому исполнителю мугамов, теснифов и народных песен Алибабе Мамедову здоровья и успехов в дальнейшей деятельности.

***16:07 - 04.12.2019

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева 4 декабря побывала в гостях у народного артиста, видного исполнителя мугама, композитора-ханенде Алибабы Мамедова.