Первая леди азербайджанской скульптуры: Минаввар Рзаева и ее удивительная жизнь

На телеканале Baku TV состоялась эксклюзивная премьера фильма "Минаввар Рзаева: Страницы большой жизни", посвященного удивительной судьбе известной женщины-скульптора Азербайджана.

На телеканале Baku TV состоялась эксклюзивная премьера фильма "Минаввар Рзаева: Страницы большой жизни", посвященного удивительной судьбе известной женщины-скульптора Азербайджана.

Как сообщает Report, лента вышла 6 июня, в день ее рождения и одновременно памяти. Его официальная презентация состоится 28 июня.

Картина основана на письме, которое заслуженный художник Минаввар Рзаева написала в Государственный архив страны. В этом искреннем и трогательном послании Минаввар Рзаева поделилась историей своей непростой, но яркой и насыщенной жизни.

Минаввар Рзаева происходила из рода основателя Карабахского ханства Панах Али-хана. Она родилась 6 июня 1929 года в Шуше. Мать Рзаевой получила образование в женской гимназии, была домохозяйкой и занималась воспитанием детей. Отец же был видным специалистом по коврам.

С ранних лет она проявляла незаурядный талант к искусству. Маленькая Минаввар любила играть с глиной, которой было очень много на участке возле их дома. Из нее она лепила фигурки, различные игрушки для себя, а также своеобразные картины. Помимо лепки, Минаввар любила спорт и увлекалась бегом, а также ей очень нравилось вышивать, поэтому она решила поступать на факультет декоративно-прикладного искусства Азербайджанского художественного училища.

И здесь с ней случилась удивительная история. Когда студентам первого курса объявили о возможности перейти на скульптурный, Минаввар Рзаевой послышалось "физкультурный", и она тут же подняла руку. Перед девушкой поставили большой гипсовый слепок ноги и предложили сделать копию. Минаввар, думая, что это слепок ноги известного спортсмена, справилась с заданием и была принята на скульптурный факультет. Когда все выяснилось, было поздно что-либо менять.

Путь Минаввар в профессию был тернист, но благодаря таланту, трудолюбию и силе духа она смогла стать первой профессиональной женщиной-скульптором в Азербайджане. Минаввар Рзаева - автор многих известных скульптурных композиций, украшающих Баку.

Ее работы украшают 18 городов и районных центров Азербайджана, а также музеи и выставочные салоны. Минаввар Рзаева является автором памятника азербайджанскому поэту Микаилу Мушфигу, трагически погибшей в 23 года первой женщине-механизатору Азербайджана Севиль Газиевой, а также общественному и государственному деятелю, первой женщине-председателю Верховного суда Азербайджана, жертве сталинских репрессий Айне Султановой, установленных в Гяндже памятников уроженок города - поэтесс Мехсети Гянджеви и Нигяр Рафибейли.

Всего Рзаевой создано 92 скульптурных образа. Семь монументальных памятников работы Минаввар ханум установлены в семи городах Азербайджана. В Музее Низами находятся семь бюстов поэтов и писателей Азербайджана. Одна из знаменитых ее работ - барельеф Гейдара Алиева.

В 1992 году Минаввар Рзаева была удостоена звания заслуженного художника Азербайджанской Республики.

Минаввар Рзаева творила почти до самого конца своей жизни. Она была вынуждена окончательно прекратить свою деятельность из-за ухудшившегося зрения лишь за два года до кончины. Скончалась Минаввар Рзаева в 2004 году, в день своего 75-летия.

Фильм "Минаввар Рзаева: Страницы большой жизни" - это дань памяти великой женщине, которая своим примером доказала, что талант и упорство способны преодолеть любые преграды. Это история о том, как любовь к искусству помогла Минаввар Рзаевой прожить долгую, плодотворную жизнь и оставить яркий след в культуре Азербайджана.

Отметим, что идея фильма принадлежит внучке покойной Минаввар Рзаевой - Фидан Мир-Кадыровой, а режиссер-постановщиком и оператором-постановщиком выступил Рауф Гурбаналиев.