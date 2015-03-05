Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась в Ватикане с министром культуры Святого Престола, кардиналом Джанфранко Равази.

Приветствуя первую леди Азербайджана Мехрибан Алиеву, министр Джанфранко Равази высоко оценил ее деятельность в укреплении двусторонних связей между нашей страной и Ватиканом. Джанфранко Равази отметил, что осуществляемые между нашими государствами проекты в гуманитарной и культурной сферах носят уникальный характер. Он расценил оказанные Мехрибан Алиевой услуги, связанные с реставрацией и электронизацией Римских катакомб, некоторых уникальных рукописей в Апостольской библиотеке Ватикана, а также с реализацией других проектов в качестве важного исторического шага, предпринятого Азербайджаном, как мусульманской страной. Джанфранко Равази довел до внимания, что толерантность в нашей стране и вклад Азербайджана в межкультурный диалог высоко оцениваются Святым Престолом.

Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева отметила, что наша страна придает большое значение развитию двусторонних отношений с Ватиканом. Она подчеркнула, что возглавляемый ею Фонд Гейдара Алиева будет и впредь участвовать в ряде проектов, связанных со Святым Престолом. М.Алиева отметила, что эти проекты имеют особую ценность не только для христианского мира, но и для всего человечества. Первая леди Азербайджана сказала, что наша страна и впредь будет привержена участию в реализации таких проектов.

Мехрибан Алиева пригласила Джанфранко Равази на первые Европейские игры, которые состоятся в июне этого года в Баку.