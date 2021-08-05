Пекинский кинофестиваль перенесли на неопределенный срок

Организационный комитет XI Пекинского международного кинофестиваля (ПМКФ) в четверг объявил о переносе на неопределенный срок этого ежегодного масштабного мероприятия в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Китае.

Организационный комитет XI Пекинского международного кинофестиваля (ПМКФ) в четверг объявил о переносе на неопределенный срок этого ежегодного масштабного мероприятия в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Китае.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое решение "принято ради всеобщей безопасности".

Как уточняется в заявлении, организаторы проинформируют об измененных датах проведения, как только будет принято соответствующее решение.

Кинофестиваль в Пекине ежегодно проводится весной. Ожидалось, что в этом году он состоится в апреле, однако руководство перенесло мероприятие на 14-21 августа. В прошлом году ПМКФ из-за пандемии тоже был организован позднее, в конце августа, без традиционной красной дорожки и награждений.

Международный фестиваль кино в Пекине - ежегодная серия мероприятий, проводимых с 2011 года при участии мэрии города, государственной компании China Film Group Corporation, ряда других организаций.

Согласно статистике, в больницах Китая насчитывается 1 812 инфицированных коронавирусом, из них 527 - бессимптомные носители. Количество жилых зон с повышенной и высокой эпидемиологической опасностью возросло с одной в середине июля до 159. Официально в КНР на текущий момент имеется 730 местных случаев заражения (в том числе 150 - бессимптомные), остальные завозные. В связи с быстрым распространением вируса по регионам правительство советует жителям совершать как можно меньше междугородных поездок, одновременно в ряде районов страны проводится масштабное тестирование населения на коронавирус.