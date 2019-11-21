​Павильон "Азербайджан" вновь распахнет свои двери на ВДНХ

Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) является уникальным архитектурно-парковым комплексом, который сочетает в себе различные павильоны, фонтаны, аллеи, скульптуры и т.д.
Как передает Report, решение построить сельскохозяйственную выставку (Всесоюзную сельскохозяйственную выставку - ВСХВ) было принято, на Втором Всесоюзном съезде колхозников-ударников в 1935 году. Основной целью была коллективизация сельского хозяйства. Для доказательства успеха колхозного строительства было решено создать изобилие на огороженной территории Останкинского парка. Идея перекликалась с "построением социализма в одной отдельно взятой стране". Работы по строительству начались со второй половины 1935 года, однако шли медленно, поэтому открыть выставку к сроку не успели.
Выставка торжественно открылась в 1939 году. Ее главный вход украсила изящная арка, сохранившаяся по сей день. Выставка делилась на разделы: республиканских павильонов, советской деревни, животноводческого городка, экспонатных посевов и садов, зону отдыха. Архитектурное обрамление труда колхозников менялось от проекта к проекту. В первые 85 дней работы Выставки ее посетило свыше 3,5 млн человек. Спустя десятилетия здания уникального архитектурного комплекса признаны объектами культурного наследия.
После Великой Отечественной войны (1941-1945), Выставка была реконструирована, павильоны перестроены в более монументальном стиле. Выставочные павильоны стали отображать наиболее характерные черты национального стиля каждой из союзных республик.
Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. 1954 годВ 1955 году было решено демонстрировать достижения промышленности, для чего ряд павильонов переоборудовали, а в 1959 году изменили название Выставки на "Выставку достижений народного хозяйства". Сельскохозяйственная выставка, целью которой изначально было убедить население СССР в успехах колхозов, стала теперь выставкой потребительских товаров. Павильоны, организованные по географическому признаку, надо было срочно переделывать в отраслевые.
В 1960-е годы в соответствии с духом времени и сменившейся архитектурной модой появились и совершенно новые постройки – с обильным остеклением, простые по форме и почти лишенные декора. Это павильоны: "Химическая промышленность", "Электрификация СССР" и другие. С каждым годом экспозиции приобретали все более интересные и впечатляющие формы.
Не меньшее значение на Выставке отводилось ландшафту. В оформлении "Сочинской горки" была использована приморская галька, в "Уголке Грузии" - огромный глиняный кувшин, декоративные растения на ВДНХ присылали ботанические сады Киева, Ялты, Минска. Экспонатные участки, характерные для разных регионов, служили наглядным пособием для садоводов и ландшафтных архитекторов.
В 90-е годы выставка, лишившись государственного финансирования, пришла в упадок: было принято решение о сдаче павильонов и других полезных площадей в аренду, на территории появились незаконные постройки. Большинство павильонов и исторических объектов оказались на грани разрушения.
Возрождение ВДНХ началось в конце 2013 года, когда президент России Владимир Путин передал уникальный выставочный комплекс Правительству Москвы. Уже весной 2014 на ВДНХ были проведены противоаварийные работы в павильонах, ликвидированы незаконно возведенные постройки, запрещена незаконная торговля. В 2015 году открылись новые пространства - центр океанографии и морской биологии "Москвариум", исторический парк "Россия — моя история", развлекательно-образовательный центр "Городская ферма" и другие.
В 2017 году на ВДНХ начался второй этап возрождения — масштабная реконструкция и благоустройство территории. В период с 2016 по 2018 год на ВДНХ было отреставрировано 11 объектов культурного наследия: арка Северного входа, центральная часть арки Главного входа, павильон "Республика Беларусь", павильон "Космос", павильон "Земледелие", павильон "Охрана природы", 14 фонтанов на Центральной аллее и т.д. После 30-летнего перерыва отреставрирован и запущен "Золотой колос" - самый зрелищный фонтан ВДНХ.
Согласно комплексной концепции развития ВДНХ, ее территория включает семь зон, каждая из которых имеет свою тему, образ и смысл. Это Центральная аллея с уникальным выставочным пространством "Музейный город", всесезонный тематический Парк аттракционов, образовательный кластер "Парк знаний", Ландшафтный парк, Парк ремесел, зона ЭКСПО и парк "Останкино".
С возрождением ВДНХ вторую жизнь получили и национальные павильоны бывшего СССР. На основании соглашений, заключенных правительствами России и Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и т.д. о создании выставочно-торговых центров на ВДНХ.
Отметим, что павильон Азербайджанской ССР был построен в 1939 г. по проекту архитекторов С.А.Дадашева и М.А.Усейнова, выпускников архитектурно- строительного факультета Азербайджанского политехнического института, которые к тому моменту уже прославились в Баку своими общественными сооружениями.
Павильон имел мраморный портик, ниши и витраж, который изображал фрукты, хлопок, пшеницу. Стены были украшены богатым узором в виде ваз и гирлянд, виноградные гроздья обрамляли боковые окна. В 1963 году, когда в павильоне Азербайджанской ССР разместилась экспозиция "Вычислительная техника", на павильоне появилась белая коробка-фасад.
А в 2018 году по согласованному проекту азербайджанской стороны были начаты ремонтно-реставрационные работы. Таким образом, в скором времени павильон Азербайджанский Республики вновь распахнет свои двери для гостей ВДНХ.
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