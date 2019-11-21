​Павильон "Азербайджан" вновь распахнет свои двери на ВДНХ

Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) является уникальным архитектурно-парковым комплексом, который сочетает в себе различные павильоны, фонтаны, аллеи, скульптуры и т.д.

Как передает Report, решение построить сельскохозяйственную выставку (Всесоюзную сельскохозяйственную выставку - ВСХВ) было принято, на Втором Всесоюзном съезде колхозников-ударников в 1935 году. Основной целью была коллективизация сельского хозяйства. Для доказательства успеха колхозного строительства было решено создать изобилие на огороженной территории Останкинского парка. Идея перекликалась с "построением социализма в одной отдельно взятой стране". Работы по строительству начались со второй половины 1935 года, однако шли медленно, поэтому открыть выставку к сроку не успели.

Выставка торжественно открылась в 1939 году. Ее главный вход украсила изящная арка, сохранившаяся по сей день. Выставка делилась на разделы: республиканских павильонов, советской деревни, животноводческого городка, экспонатных посевов и садов, зону отдыха. Архитектурное обрамление труда колхозников менялось от проекта к проекту. В первые 85 дней работы Выставки ее посетило свыше 3,5 млн человек. Спустя десятилетия здания уникального архитектурного комплекса признаны объектами культурного наследия.

После Великой Отечественной войны (1941-1945), Выставка была реконструирована, павильоны перестроены в более монументальном стиле. Выставочные павильоны стали отображать наиболее характерные черты национального стиля каждой из союзных республик.

Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. 1954 год

В 1955 году было решено демонстрировать достижения промышленности, для чего ряд павильонов переоборудовали, а в 1959 году изменили название Выставки на "Выставку достижений народного хозяйства". Сельскохозяйственная выставка, целью которой изначально было убедить население СССР в успехах колхозов, стала теперь выставкой потребительских товаров. Павильоны, организованные по географическому признаку, надо было срочно переделывать в отраслевые.

В 1960-е годы в соответствии с духом времени и сменившейся архитектурной модой появились и совершенно новые постройки – с обильным остеклением, простые по форме и почти лишенные декора. Это павильоны: "Химическая промышленность", "Электрификация СССР" и другие. С каждым годом экспозиции приобретали все более интересные и впечатляющие формы.

Не меньшее значение на Выставке отводилось ландшафту. В оформлении "Сочинской горки" была использована приморская галька, в "Уголке Грузии" - огромный глиняный кувшин, декоративные растения на ВДНХ присылали ботанические сады Киева, Ялты, Минска. Экспонатные участки, характерные для разных регионов, служили наглядным пособием для садоводов и ландшафтных архитекторов.

В 90-е годы выставка, лишившись государственного финансирования, пришла в упадок: было принято решение о сдаче павильонов и других полезных площадей в аренду, на территории появились незаконные постройки. Большинство павильонов и исторических объектов оказались на грани разрушения.

Возрождение ВДНХ началось в конце 2013 года, когда президент России Владимир Путин передал уникальный выставочный комплекс Правительству Москвы. Уже весной 2014 на ВДНХ были проведены противоаварийные работы в павильонах, ликвидированы незаконно возведенные постройки, запрещена незаконная торговля. В 2015 году открылись новые пространства - центр океанографии и морской биологии "Москвариум", исторический парк "Россия — моя история", развлекательно-образовательный центр "Городская ферма" и другие.

В 2017 году на ВДНХ начался второй этап возрождения — масштабная реконструкция и благоустройство территории. В период с 2016 по 2018 год на ВДНХ было отреставрировано 11 объектов культурного наследия: арка Северного входа, центральная часть арки Главного входа, павильон "Республика Беларусь", павильон "Космос", павильон "Земледелие", павильон "Охрана природы", 14 фонтанов на Центральной аллее и т.д. После 30-летнего перерыва отреставрирован и запущен "Золотой колос" - самый зрелищный фонтан ВДНХ.

Согласно комплексной концепции развития ВДНХ, ее территория включает семь зон, каждая из которых имеет свою тему, образ и смысл. Это Центральная аллея с уникальным выставочным пространством "Музейный город", всесезонный тематический Парк аттракционов, образовательный кластер "Парк знаний", Ландшафтный парк, Парк ремесел, зона ЭКСПО и парк "Останкино".

С возрождением ВДНХ вторую жизнь получили и национальные павильоны бывшего СССР. На основании соглашений, заключенных правительствами России и Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и т.д. о создании выставочно-торговых центров на ВДНХ.

Отметим, что павильон Азербайджанской ССР был построен в 1939 г. по проекту архитекторов С.А.Дадашева и М.А.Усейнова, выпускников архитектурно- строительного факультета Азербайджанского политехнического института, которые к тому моменту уже прославились в Баку своими общественными сооружениями.

Павильон имел мраморный портик, ниши и витраж, который изображал фрукты, хлопок, пшеницу. Стены были украшены богатым узором в виде ваз и гирлянд, виноградные гроздья обрамляли боковые окна. В 1963 году, когда в павильоне Азербайджанской ССР разместилась экспозиция "Вычислительная техника", на павильоне появилась белая коробка-фасад.

А в 2018 году по согласованному проекту азербайджанской стороны были начаты ремонтно-реставрационные работы. Таким образом, в скором времени павильон Азербайджанский Республики вновь распахнет свои двери для гостей ВДНХ.