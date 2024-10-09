Памятники в Шуше и Агдаме включены в Предварительный список всемирного наследия исламского мира ИСЕСКО

18:03

Номинации "Историко-архитектурный заповедник Шуша" и "Комплекс Имарет и Джума-мечеть Агдама" вошли в Предварительный список всемирного наследия исламского мира Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО).

Как сообщает Report, вопрос о включении памятников в этот список обсуждался в ходе 12-й сессии Комитета по всемирному наследию исламского мира ИСЕСКО, которая проходила в Шуше.

На заседании было отмечено, что опыт Азербайджана в восстановлении культурного наследия представляет собой уникальную модель для возрождения по всему миру культурных ценностей в зонах, пострадавших от конфликтов.

По итогам обсуждений, члены комитета приняли решение включить обе азербайджанские номинации в Предварительный список всемирного наследия исламского мира. Это заложит основу для их включения в Список всемирного наследия исламского мира в последующие годы.

В 2019 году на заседании Комитета по всемирному наследию исламского мира в Рабате (Марокко) в список Всемирного наследия исламского мира ИСЕСКО были включены Ичери-шехер (вместе с Девичьей башней и дворцовым комплексом Ширваншахов), исторический центр Шеки (включая Ханский дворец) и наскальные рисунки Гобустана.