Министр: Памятники культурного наследия Азербайджана сознательно уничтожались армянскими вандалами

Все культурное наследие и памятники Азербайджана сознательно уничтожались армянскими вандалами в период оккупации. В настоящее время ведется работа по восстановлению культурных памятников на освобожденных территориях согласно дорожной карте.

Все культурное наследие и памятники Азербайджана сознательно уничтожались армянскими вандалами в период оккупации. В настоящее время ведется работа по восстановлению культурных памятников на освобожденных территориях согласно дорожной карте.

Как передает Report, об этом министр культуры Азербайджана Анар Керимов заявил в ходе первого Азербайджанского национального градостроительного форума.

Министр отметил важность сохранения культурного наследия стран: "В Азербайджане приняты соответствующие документы по сохранению культурного наследия. Помимо этого, Азербайджан присоединился к ряду международных конвенций".

"Если говорить о факторах, которые приводят к уничтожению культурное наследия, то это умышленное унижение во время конфликтов. Это произошло и в Карабахе, во время оккупации. Все культурное наследие и памятники Азербайджана сознательно уничтожались в результате вандализма. Также проводились незаконные археологические раскопки", заявил министр.

А. Керимов отметил, что после освобождения оккупированных территорий, министерство культуры организовывало их посещение с целью проведения мониторинга.