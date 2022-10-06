О нас

Министр: Памятники культурного наследия Азербайджана сознательно уничтожались армянскими вандалами

Министр: Памятники культурного наследия Азербайджана сознательно уничтожались армянскими вандалами Все культурное наследие и памятники Азербайджана сознательно уничтожались армянскими вандалами в период оккупации. В настоящее время ведется работа по восстановлению культурных памятников на освобожденных территориях согласно дорожной карте.
Kультурная политика
6 октября 2022 г. 13:01
Министр: Памятники культурного наследия Азербайджана сознательно уничтожались армянскими вандалами

Все культурное наследие и памятники Азербайджана сознательно уничтожались армянскими вандалами в период оккупации. В настоящее время ведется работа по восстановлению культурных памятников на освобожденных территориях согласно дорожной карте.

Как передает Report, об этом министр культуры Азербайджана Анар Керимов заявил в ходе первого Азербайджанского национального градостроительного форума.

Министр отметил важность сохранения культурного наследия стран: "В Азербайджане приняты соответствующие документы по сохранению культурного наследия. Помимо этого, Азербайджан присоединился к ряду международных конвенций".

"Если говорить о факторах, которые приводят к уничтожению культурное наследия, то это умышленное унижение во время конфликтов. Это произошло и в Карабахе, во время оккупации. Все культурное наследие и памятники Азербайджана сознательно уничтожались в результате вандализма. Также проводились незаконные археологические раскопки", заявил министр.

А. Керимов отметил, что после освобождения оккупированных территорий, министерство культуры организовывало их посещение с целью проведения мониторинга.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Minister: Armenian vandals deliberately destroyed Azerbaijan's cultural monuments 
Версия на азербайджанском языке Nazir: “Azərbaycanın mədəni irs abidələri erməni vandalları tərəfindən qəsdən dağıdılıb”

Экслюзивные новости

Зелинска: Агдам может стать движущей силой экономики региона
Зелинска: Агдам может стать движущей силой экономики региона
5 октября 2022 г. 16:17
Сотрудник UN-HABITAT: Азербайджанские ВПЛ очень хотят вернуться на свои земли
Сотрудник UN-HABITAT: Азербайджанские ВПЛ очень хотят вернуться на свои земли
5 октября 2022 г. 15:48
Эмин Алиев: В Азербайджане продукты питания с пометкой натуральный не являются органическими
Эмин Алиев: В Азербайджане продукты питания с пометкой "натуральный" не являются органическими
4 октября 2022 г. 15:12
Разработка концепции цифрового маната может завершиться к концу этого года
Разработка концепции "цифрового маната" может завершиться к концу этого года
4 октября 2022 г. 12:50
Хюррам Бхаттин: Стремимся создать условия для выхода азербайджанских стартапов на рынки Дубая и Пакистана
Хюррам Бхаттин: Стремимся создать условия для выхода азербайджанских стартапов на рынки Дубая и Пакистана
3 октября 2022 г. 15:39
Азербайджан приглашает международные платежные системы в страну
Азербайджан приглашает международные платежные системы в страну
30 сентября 2022 г. 17:59
Посол: Иранские компании начнут работу на освобожденных территориях
Посол: Иранские компании начнут работу на освобожденных территориях
30 сентября 2022 г. 15:44
Стартапы смогут работать на финансовых рынках после года деятельности под контролем ЦБА
Стартапы смогут работать на финансовых рынках после года деятельности под контролем ЦБА
30 сентября 2022 г. 15:34
Назначен новый руководитель аппарата Госагентства
Назначен новый руководитель аппарата Госагентства
30 сентября 2022 г. 10:38
Офицер: На захваченном у врага танке мы вступили в бои за Шушу
ФотоОфицер: На захваченном у врага танке мы вступили в бои за Шушу
28 сентября 2022 г. 17:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi