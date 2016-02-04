Пьер Ришар: Я люблю Россию и Баку

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Знаменитый французский актер Пьер Ришар поделился воспоминаниями и впечатлениями от посещения России и Азербайджана. Как передает Report, П. Ришар в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о любви, которую он испытывает к России.

"Когда меня спрашивают о моих впечатлениях от страны, мои мысли всегда возвращаются к людям, с которыми я там встречаюсь", - отметил актер.

Он заявил, что ощущает и ответную любовь со стороны россиян, которая зачастую принимает довольно необычные формы. "Вы даже не представляете, сколько россиян приезжали ко мне в гости, в офис. Мне предлагали какие-то невероятные вещи - открыть сеть ресторанов, создать марку водки с моим именем. Мне много чего приписывают, честно говоря, но только лишь приписывают. Если бы дали, я бы, конечно, не отказался, но у меня никогда не было ни сети ресторанов, ни водки с моим именем", - сказал Ришар.

Звезда французского и мирового кинематографа также поделился воспоминаниями о своем состоявшемся много лет назад приезде в Баку, который произвел на него неизгладимое впечатление. "Мое самое яркое впечатление о Баку, который я посетил лет 20 назад, - это то, что там еще можно было купить икру. Человек, который занимался продажей икры, просто бросал мне ее в сумку, как будто это был дешевый паштет. Я был совершенно поражен, зная, что в Париже крошечная банка икры стоит целое состояние, а моя супруга ела икру столовыми ложками", - признался Пьер Ришар.