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Отобран лучший проект в конкурсе по созданию памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву

Отобран лучший проект в конкурсе по созданию памятника Г.З.Тагиеву

Памятник азербайджанскому миллионеру и меценату Гаджи Зейналабдину Тагиеву создадут на основе проекта народного художника Ханлара Ахмедова.

Об этом Report сообщили в Фонде Гейдара Алиева.

Было отмечено, что по решению жюри, проект Ханлара Ахмедова был отобран среди 26 проектов, представленных на открытый конкурс скульптуры, проведенный министерством культуры, Исполнительной властью Баку и Фондом Гейдара Алиева.  

Отметим, что памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву установят на площади близ станции метро "Ичеришехер" (ул. Истиглалийят). 

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