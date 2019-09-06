Отобран лучший проект в конкурсе по созданию памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву

Памятник азербайджанскому миллионеру и меценату Гаджи Зейналабдину Тагиеву создадут на основе проекта народного художника Ханлара Ахмедова.

Об этом Report сообщили в Фонде Гейдара Алиева.

Было отмечено, что по решению жюри, проект Ханлара Ахмедова был отобран среди 26 проектов, представленных на открытый конкурс скульптуры, проведенный министерством культуры, Исполнительной властью Баку и Фондом Гейдара Алиева.

Отметим, что памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву установят на площади близ станции метро "Ичеришехер" (ул. Истиглалийят).