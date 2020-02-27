В Азербайджане отметят 20-летие включения Ичеришехер в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев https://report.az/storage/news/b02aa3104e0bd29c0858a07a17813a8d/90da9525-9639-4663-b4de-3332cb0b6404_292.jpg

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 20-летия включения Ичеришехер в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщает Report, в распоряжении говорится:

"В 2020 году исполняется 20 лет включения национального достояния азербайджанского народа - Ичеришехер вместе с Комплексом дворца Ширваншахов и Девичьей башней в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ичеришехер является одним из символов нашей многовековой культуры. Девичья башня, Комплекс дворца Ширваншахов, мечети, караван-сараи и другие исторические памятники, расположенные на этом уникальном пространстве, являющемся бесценным наследием стремительно развивавшегося в средние века градостроительного искусства нашей страны, - это блестящие образцы азербайджанской архитектуры.

Благодаря вниманию и заботе общенационального лидера Гейдара Алиева в 1977 году Ичеришехер получил статус историко-архитектурного заповедника, а в 1985 году – Государственного историко-архитектурного заповедника.

Этот "город-музей", вызывающий чувство гордости в сердце каждого азербайджанца, - первый исторический памятник нашей страны, включенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Включение Ичеришехер вместе с Девичьей башней и Комплексом дворца Ширваншахов в Список Всемирного наследия на 24-й сессии Комитета всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в 2000 году стало свидетельством признания и достойной оценки его как общечеловеческой ценности, в то же время придало сильный импульс развитию сотрудничества Азербайджана и ЮНЕСКО в культурной сфере.

За минувший период в Ичеришехер была создана единая система управления, осуществлены проекты по консервации и реставрации, восстановлению и благоустройству расположенных здесь памятников всемирного, республиканского и местного значения с сохранением присущего им историко-архитектурного облика. С целью повышения потенциала культурного туризма заповедника были приняты многочисленные меры по превращению его в центр культуры и искусства, открыты новые музейные экспозиции, поддержано развитие традиционного искусства и ремесленничества".

Государственному историко-архитектурному заповеднику "Ичеришехер" вместе с Исполнительной властью города Баку, министерством культуры Азербайджанской Республики и министерством иностранных дел Азербайджанской Республики поручено подготовить и осуществить план мероприятий по проведению 20-летия включения Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.