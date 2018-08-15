Отметят 100-летие народной артистки Гюльхар Гасановой

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал 15 августа распоряжение о проведении 100-летнего юбилея выдающейся оперной певицы Азербайджана, народной артистки Гюльхар Гасановой.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, министерству культуры Aзербайджанской Республики поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею народной артистки Гюльхар Гасановой.

В распоряжении подчеркивается, что Гюльхар Гасанова создала в коронных произведениях азербайджанской оперы многочисленные незабываемые образы, отличающиеся естественностью, содержательностью и своеобразием, запоминающимися выступлениями в ведущих партиях за многие годы вписала новые страницы в историю нашего исполнительского искусства. Ей принадлежат большие заслуги в подготовке молодых оперных солистов. Певица, обладавшая высокой сценической культурой, оставила глубокий след в памяти ценителей музыкального искусства как талантливая исполнительница мугамов, теснифов и народных песен.

Кабинету министров Aзербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.