В Баку отметили 85-летний юбилей народного артиста Арифа Бабаева

На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева при поддержке министерства культуры состоялся концерт, посвященный 85-летнему юбилею народного артиста, ханенде Арифа Бабаева.

На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева при поддержке министерства культуры состоялся концерт, посвященный 85-летнему юбилею народного артиста, ханенде Арифа Бабаева.

Как сообщает Report, в музыкальном вечере приняли участие народные артисты, представители общественности и родственники артиста.

Слушателям были представлены произведения из репертуара юбиляра.

Ариф Бабаев - один из выдающихся представителей Карабахской музыкальной школы второй половины XX века. Особое место в его творчестве занимают мугамы "Шур", "Сегях", зарби-мугамы "Аразбары", "Карабах шикестеси".