Открылось новое здание Газахского районного историко-краеведческого музея

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев открыл новое здание Газахского районного историко-краеведческого музея.

Как передает Report, сначала глава государства в знак открытия здания разрезал ленту.

Было сообщено, что музей, созданный в 1984 году, функционировал в одноэтажном здании, не отвечающем современным требованиям. Строительство нового здания историко-краеведческого музея началось в ноябре 2015 года, а в октябре 2016 года строительные работы были завершены.

Строительная площадь здания составляет 432, 6 кв. м, общая площадь - 1728 кв. м. В двухэтажном здании музея хранятся 2450 экспонатов, отображающих природу и историю района.

На первом этаже здания созданы уголки, где представлены фотоснимки, отражающие деятельность общенационального лидера Гейдара Алиева и президента Азербайджана Ильхама Алиева. На этом этаже также представлена общая информация о музее, действуют разделы, знакомящие с природой, археологией края, древним периодом, средними веками, "дом жениха".

На втором этаже историко-краеведческого музея созданы разделы "Газахская школа ковроткачества", "Этнография и фольклор", "Газах в начале XIX-XXI веков", "Самед Вургун", "Выдающиеся личности", "1929-1990 годы", "Современный период" и "Азербайджан в XXI веке". Здесь собраны интересные информации и экспонаты об этапах развития Газаха с древних времен по сегодняшний день, его природе, культуре, обычаях и традициях, быте, известных личностях.

В мансарде здания созданы рабочие комнаты, конференц-зал, библиотека, кухня и кафе.

Здание Музея оснащено современной системой кондиционирования и камерами наблюдения.