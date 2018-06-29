 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Открылась фотовыставка, посвященная 100-летию Азербайджанской армии и Королевским Военно-воздушным силам Великобритании

    © Report

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ В Баку открылась фотовыставка, посвященная 100-летию Азербайджанской армии и Королевским Военно-воздушным силам Великобритании. 

    Как сообщает Report, на мероприятии посол Великобритании Кэрол Крофтс высоко оценила участие Азербайджана в миротворческих миссиях в Косово, Ираке и Афганистане. 

    Дипломат отметила, что Военно-воздушные силы Британии сегодня сильны, как и 100 лет назад, и известны своим участием в гуманитарных миссиях по всему миру.

    Она напомнила, что созданная 100 лет назад Азербайджанская Демократическая Республика является первой демократической республикой на мусульманском востоке.

    В свою очередь, замминистра обороны Азербайджана, командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров сказал, что общенациональный лидер Гейдар Алиев заложил основу современной Азербайджанской армии, и президент Ильхам Алиев продолжает эту успешную политику во всех сферах.

    Заместитель министра подчеркнул, что Азербайджанская армия способна должным образом выполнить все боевые задачи.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi