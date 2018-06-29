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Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ В Баку открылась фотовыставка, посвященная 100-летию Азербайджанской армии и Королевским Военно-воздушным силам Великобритании.

Как сообщает Report, на мероприятии посол Великобритании Кэрол Крофтс высоко оценила участие Азербайджана в миротворческих миссиях в Косово, Ираке и Афганистане.

Дипломат отметила, что Военно-воздушные силы Британии сегодня сильны, как и 100 лет назад, и известны своим участием в гуманитарных миссиях по всему миру.

Она напомнила, что созданная 100 лет назад Азербайджанская Демократическая Республика является первой демократической республикой на мусульманском востоке.

В свою очередь, замминистра обороны Азербайджана, командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров сказал, что общенациональный лидер Гейдар Алиев заложил основу современной Азербайджанской армии, и президент Ильхам Алиев продолжает эту успешную политику во всех сферах.

Заместитель министра подчеркнул, что Азербайджанская армия способна должным образом выполнить все боевые задачи.