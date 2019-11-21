В Баку состоялось открытие VI Международной биеннале современного искусства "Алюминий"

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Сегодня в Музейном центре Баку состоялась официальная церемония открытия VI Международной биеннале современного искусства "Алюминий".

Как передает Report, в мероприятии приняли участие министр культуры Абульфас Гараев, председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов, председатель правления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Аскер Алекперов.

А.Гараев выразил надежду, что биеннале позволит людям пережить приятные моменты с точки зрения творчества: "В мероприятии участвуют около 40 художников из 17 стран. В то же время свои работы представят около 30 азербайджанских художников. Мы рады, что уже и в Азербайджане тема современного искусства проявляется в различных формах. Фонд Гейдара Алиева, Музей современного искусства, Центр современного искусства "YARAT" реализуют очень ценные проекты".

Ф.Халилов сказал, что встреча художников всегда бывает запоминающейся: "Потому что художество не имеет границ, ей не нужен перевод".

А.Алекперов отметил, что Баку веками был известен как важный культурный центр на Шелковом пути: "В этом городе, где соединялись три религии, художники представляли свои произведения. Баку и сегодня подходящее место для пропаганды произведений современного искусства".

После гости ознакомились с выставкой в Музейном центре.

Отметим, что VI Международной биеннале современного искусства "Алюминий" продлится до 25 ноября.