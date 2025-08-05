Наследие советской идеологии в центре Баку: Кому и зачем это нужно?

Остатки советской идеологии в центре Баку: Кому и зачем это нужно? — ИССЛЕДОВАНИЕ

Азербайджан уже более тридцати лет полностью освободился от советской идеологии и созданного ею тоталитарного режима. Азербайджанское общество, формирующееся на основе национальных ценностей, время от времени переосмысливает свое историческое прошлое как часть независимой и суверенной политики.

Безусловно, история ни в коем случае не должна быть забыта или стерта. Для географического положения Азербайджана это понятие имеет еще большее значение – история это не только вчерашний день, но и урок, опора и ориентир для будущего.

К сожалению, иногда этот ориентир забывается из-за различных потрясений. Как, например, эта мемориальная доска на одной из центральных улиц Баку...

Эта табличка – не просто какой-то символ советской идеологии, это реликт, вызывающий серьезные вопросы как к истории, так и к коллективной памяти. Некогда прикрепленная к советской стене доска – в самом центре столицы, по адресу улица Ази Асланова, 88а, в общественном месте, где ежедневно проходят тысячи людей, туристов и гостей – безусловно, является достаточно серьезной темой для исследования.

Учитывая вышесказанное, агентство Report решило выяснить, почему данная табличка до сих пор висит в центре Баку.

Профессор кафедры истории Азербайджана Бакинского государственного университета, доктор философии по историческим наукам Боран Азиз заявляет, что сохранение таких досок недопустимо.

"Российская коммунистическая партия большевиков была врагом азербайджанского народа и его независимости. Эта партия была органом, стремившимся свергнуть Азербайджанскую Демократическую Республику и снова превратить Азербайджан в провинцию России", - отметил профессор.

По словам Борана Азиза, история 1919 года в целом показывает, что эта партия и ее Кавказский комитет выступали против АДР и боролись с ней.

"Созданная в феврале 1920 года Азербайджанская коммунистическая партия большевиков, несмотря на название 'Азербайджанская', не была независимой партией. Она подчинялась Российской коммунистической партии большевиков. Учитывая все это, считаю позорным во всех смыслах слова сохранение такой доски в период нашей независимости, это полностью противоречит требованиям и принципам периода независимости", - считает Азиз.

Доктор исторических наук, депутат Васиф Гафаров также выступает против демонстрации доски на центральной улице Баку.

"Нынешняя Азербайджанская Республика является правопреемницей и продолжательницей Азербайджанской Демократической Республики, существовавшей в 1918-1920 годах. В то время большевики боролись за падение АДР и с помощью Советской России стремились к оккупации и советизации Азербайджана. Эти доски – память о борьбе, направленной на оккупацию Азербайджана и падение Азербайджанской Демократической Республики. Такие мемориальные доски однозначно должны быть демонтированы", - сказал парламентарий.

По словам Гафарова, эта доска в том числе является знаком борьбы против азербайджанского национально-освободительного движения и национальной государственности. "История уже дала этим событиям свою оценку. Сейчас сохранение этих мемориальных досок неприемлемо", - подчеркнул он.

Конечно, принципы установления советской власти ни для кого не секрет. Эта власть была установлена насильственно и в Азербайджане, в результате чего Азербайджанская Демократическая Республика пала. С установлением Советской власти в Азербайджане также начался период политических репрессий, разграбления национальных богатств и идеологического регулирования. Нелишне напомнить, что краеугольные камни, ядро этого процесса закладывались именно такими тайными собраниями и тайным сотрудничеством.

Журналист-исследователь Дильгам Ахмед считает крайне нелогичным сохранение данной таблички в центре столицы, напротив Памятника Независимости, учитывая, что именно большевики положили конец независимости Азербайджана.

Председатель правления Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Гасымзаде считает, что доски и памятники являются отражением той или иной эпохи, показывают социально-политическую ситуацию определенного периода.

"В центре Парижа до сих пор стоит статуя Максимилиана Робеспьера, одного из самых кровавых лидеров Парижской коммуны. В истории очень мало имен, пролившие столько крови, как Робеспьер. Но, как я сказал, памятник возвышается в центре столицы Франции. Потому что это история Франции и французского народа", - сказал он.

Несомненно, противоречивые мнения в таких дискуссиях – это нормально. Каждый из опрошенных нами лиц подходит к событиям через призму своего мировоззрения, опыта и ценностей. Различные точки зрения поддерживают глубину и объективность дискуссий, а также их актуальность. Для нас главное, чтобы эти противоречивые мнения выражались в рамках взаимного уважения и понимания, и мы, уважая мнение каждого и учитывая актуальность вопроса, направили запрос также в соответствующие государственные органы.

В исполнительной власти города Баку заявили, что вопрос демонтажа доски не входит в их компетенцию.

Следующей дверью, в которую мы постучались, стало Министерство культуры. В ведомстве сообщили, что охрана исторических и культурных памятников в Азербайджанской Республике регулируется законом "Об охране исторических и культурных памятников" от 10 апреля 1998 года.

"В статье 25 закона указывается, что реставрация, консервация, ремонт, реконструкция, регенерация и другие работы на памятниках проводятся после утверждения их проектов органом, определенным исполнительной властью. Также учитывается мнение научной организации, определенной органом исполнительной власти. Эта статья защищает памятники как национальное достояние. То есть изменение оригинального состояния памятников возможно только в порядке, установленном законодательством", - сообщили в Минкультуры.

Выражение "научная организация" в ответе Министерства культуры привело нас в Институт истории и этнологии Национальной академии наук Азербайджана. Потому что, в конечном счете, самым компетентным органом для оценки исторического периода и процессов в этом историческом периоде является именно Институт истории.

Заместитель директора института по научной работе, доктор исторических наук Ильгар Нифталиев заявил, что после восстановления независимости Азербайджан отказался от советской идеологии.

"В отличие от ряда стран, в том числе Грузии, процесс декоммунизации в Азербайджане носил более селективный характер. После восстановления нашей независимости были изменены названия ряда районов и улиц, также были отменены советские праздники и демонтированы памятники. Упомянутый селективный подход больше всего проявился в отношении памятников: например, памятники Нариману Нариманову, Айне Султановой до сих пор стоят", - сказал Нифталиев.

Историк отметил, что в первые годы независимости радикальных мер избежали из-за ностальгических чувств поколения, жившего в советское время.

"Советский период – это второй республиканский период Азербайджана, и его невозможно стереть из истории. Эту историю нужно изучать и извлекать уроки. В этом смысле, я считаю, что в Баку должен быть создан специальный музей, и все такие символы должны быть собраны там. Эта практика существует во многих странах и поможет извлечь уроки из истории. То есть я против селективности в процессе", - добавил он.

Как видно, представитель Института истории и этнологии Национальной академии наук Азербайджана также выступает против демонстрации упомянутой доски на одной из центральных улиц Баку. Однако очевидно, что и Институт не проявляет инициативы. В такой ситуации мы построили вопрос так, чтобы превратить предложение в инициативу.

Какой орган должен взять на себя ответственность за демонтаж подобных досок?

"Тот, кто до сих пор принимал решение о подобных процессах. Как я уже говорил, мы изменили названия районов, улиц, и это не работа одного органа, одной организации. Я считаю, что этим должно заниматься непосредственно и руководство города Баку", - подчеркнул историк.

Таким образом, на данный момент уполномоченные органы не проявляют открыто инициатив и не предпринимают конкретных шагов. Понятно, что мнение общественности, историков, депутатов и нас, журналистов, обязательно когда-нибудь приведет в конкретным действиям. Но чтобы ускорить процесс, общественное мнение должно звучать чаще.