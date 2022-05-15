Организаторы Евровидения отреагировали на призыв Kalush Orchestra касательно "Азовстали" и Мариуполя

Организаторы Евровидения 2022 не дисквалифицируют Kalush Orchestra за их призыв спасти Мариуполь и "Азовсталь".

Организаторы Евровидения 2022 не дисквалифицируют Kalush Orchestra за их призыв спасти Мариуполь и "Азовсталь".

Как передает Report, ведь в таком случае европейскому вещателю придется аннулировать результаты голосований и за ряд других стран.

Дело в том, что со сцены Евровидения в Турине Украину поддерживали артисты из разных уголков Старого Света.

Например, девушки с исландской группы Systur играли на музыкальных инструментах, украшенных украинскими флажками, а затем со сцены выкрикнули: "Мир Украине!"

Немец Малик Гаррис во время своего выступления был с гитарой сине-желтого цвета и надписью "Peace".

Поддержали Украину также участники молдавской группы Zdob și Zdub.