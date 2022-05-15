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Организаторы Евровидения отреагировали на призыв Kalush Orchestra касательно "Азовстали" и Мариуполя

Организаторы Евровидения отреагировали на призыв Kalush Orchestra касательно "Азовстали" и Мариуполя Организаторы Евровидения 2022 не дисквалифицируют Kalush Orchestra за их призыв спасти Мариуполь и "Азовсталь".
Kультурная политика
15 мая 2022 г. 02:15
Организаторы Евровидения отреагировали на призыв Kalush Orchestra касательно Азовстали и Мариуполя

Организаторы Евровидения 2022 не дисквалифицируют Kalush Orchestra за их призыв спасти Мариуполь и "Азовсталь".

Как передает Report, ведь в таком случае европейскому вещателю придется аннулировать результаты голосований и за ряд других стран.

Дело в том, что со сцены Евровидения в Турине Украину поддерживали артисты из разных уголков Старого Света.

Например, девушки с исландской группы Systur играли на музыкальных инструментах, украшенных украинскими флажками, а затем со сцены выкрикнули: "Мир Украине!"

Немец Малик Гаррис во время своего выступления был с гитарой сине-желтого цвета и надписью "Peace".

Поддержали Украину также участники молдавской группы Zdob și Zdub.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоAvropanın bəzi təmsilçiləri “Avroviziya-2022”də Ukraynaya siyasi dəstək verib

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