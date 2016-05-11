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    Организаторы "Евровидения" грозят Армении санкциями

    Европейский вещательный союз назвал инцидент серьезным нарушением запрета на политические сообщения

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Организаторы музыкального конкурса "Евровидение" пригрозили Армении санкциями за поднятый во время мероприятия "флаг" так называемой "Нагорно-Карабахской республики", передает Report со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

    Певица из Армении Ивета Мукучян развернула "флаг" Нагорного Карабаха во время квалификационного этапа конкурса во вторник.

    Европейский вещательный союз, который занимается организацией ежегодного музыкального конкурса, в среду назвал инцидент "серьезным нарушением" запрета на политические сообщения. Вопрос об определении санкций и о дисквалификации страны с конкурса будет поднят в случае повторного нарушения запрета.

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