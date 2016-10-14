Организатор фестиваля "Висла": Надеемся, что фестиваль пройдет в Баку и в следующем году

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ "Это наш первый фестиваль польского кино "Висла" в Азербайджане, и мы не ожидаем чудес".

Об этом Report заявил организатор фестиваля "Висла" в Баку Петр Скульский.

По его словам, на фестивале будут показаны современные фильмы Польши, а также один фильм 80-х годов прошлого века польского режиссера Махульского: "Ожидаем, что придет определенное количество молодых людей. Мы, конечно, не снимаем блокбастеры - это кино не для интеллигентов. После фильма человек должен выйти с впечатлениями. Главное, чтобы фильм не забывался еще три дня. Наше кино, конечно, еще в советские времена было одним из лучших".

Отметив, что фестиваль "Висла" до этого был организован в России, Узбекистане и Таджикистане, П.Скульский выразил надежду, что фестиваль в Баку пройдет и в следующем году. Кроме того, он подчеркнул важность налаживания контактов с Азербайджаном для дальнейшего сотрудничества: "Мы открыты для сотрудничества со всеми. Например, мы работали с русскими продюсерами и получилось хорошее кино".

Напомним, что фестиваль польского кино "Висла" стартовал в Баку 13 октября и продлится до 19 октября. В рамках мероприятия будут показаны 6 польских фильмов. Вход на показ бесплатный.