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Определена дата проведения Дней поэзии Вагифа в этом году

Определена дата проведения Дней поэзии Вагифа в этом году Определена дата проведения Дней поэзии Вагифа в этом году.
Kультурная политика
5 июля 2022 г. 13:24
Определена дата проведения Дней поэзии Вагифа в этом году

Определена дата проведения Дней поэзии Вагифа в этом году.

Как стало известно Report, литературное мероприятие состоится 13-15 июля в Шуше.

В рамках мероприятия перед мавзолеем Моллы Панаха Вагифа и в других исторических частях культурной столицы Азербайджана будут исполнены стихотворения выдающегося поэта.

Союз писателей Азербайджана завершил подготовительные работы.

Основа Дней поэзии Вагифа была заложена в 1982 году. В период оккупации Шуши армянами мероприятие не проводилось. В прошлом году Дни поэзии Вагифа были возобновлены. Церемония была проведена перед музейно-мавзолейным комплексом Моллы Панаха Вагифа.

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Версия на азербайджанском языке Builki Vaqif Poeziya Günlərinin dəqiq tarixi məlum olub

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