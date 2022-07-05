Определена дата проведения Дней поэзии Вагифа в этом году

Определена дата проведения Дней поэзии Вагифа в этом году.

Определена дата проведения Дней поэзии Вагифа в этом году.

Как стало известно Report, литературное мероприятие состоится 13-15 июля в Шуше.

В рамках мероприятия перед мавзолеем Моллы Панаха Вагифа и в других исторических частях культурной столицы Азербайджана будут исполнены стихотворения выдающегося поэта.

Союз писателей Азербайджана завершил подготовительные работы.

Основа Дней поэзии Вагифа была заложена в 1982 году. В период оккупации Шуши армянами мероприятие не проводилось. В прошлом году Дни поэзии Вагифа были возобновлены. Церемония была проведена перед музейно-мавзолейным комплексом Моллы Панаха Вагифа.