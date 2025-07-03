Определен статус памятников истории и культуры на освобожденных территориях Азербайджана

Кабинет министров определил статус памятников истории и культуры на освобожденных территориях Азербайджана.
Как сообщает "Report", премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.
Документ вносит изменения в перечень недвижимых памятников истории и культуры государственного значения в Азербайджане.
В соответствии с нововведениями, историческое и культурное наследие освобожденных территорий Агдама, Кяльбаджара, Лачына, Физули, Ходжавенда и Зангилана официально включено в список памятников государственного значения.
С изменениями можно ознакомится по ссылке: