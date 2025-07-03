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Определен статус памятников истории и культуры на освобожденных территориях Азербайджана

Определен статус памятников истории и культуры на освобожденных территориях Азербайджана Внесены изменения в список недвижимых памятников истории и культуры государственного значения в Азербайджане.
Kультурная политика
3 июля 2025 г. 16:46
Определен статус памятников истории и культуры на освобожденных территориях Азербайджана

Кабинет министров определил статус памятников истории и культуры на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает "Report", премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Документ вносит изменения в перечень недвижимых памятников истории и культуры государственного значения в Азербайджане.

В соответствии с нововведениями, историческое и культурное наследие освобожденных территорий Агдама, Кяльбаджара, Лачына, Физули, Ходжавенда и Зангилана официально включено в список памятников государственного значения.

С изменениями можно ознакомится по ссылке:

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