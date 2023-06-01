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Казахстанский депутат: Гейдар Алиев оказал большое влияние на развитие тюркского наследия

Казахстанский депутат: Гейдар Алиев оказал большое влияние на развитие тюркского наследия Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев оказал большое влияние на развитие консолидации тюркских стран, а также на развитие тюркского наследия.
Kультурная политика
1 июня 2023 г. 12:46
Казахстанский депутат: Гейдар Алиев оказал большое влияние на развитие тюркского наследия

Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев оказал большое влияние на развитие консолидации тюркских стран, а также на развитие тюркского наследия.

Как сообщает Report, об этом депутат Мажилиса парламента Республики Казахстан Олжас Куспеков заявил в ходе проходящей в Баку конференции "Гейдар Алиев - архитектор современного независимого Азербайджана и основоположник азербайджанского мультикультурализма".

По его словам, Гейдар Алиев является поистине неординарной исторической личностью и выдающимся политиком.

"Именно он заложил основу крепкого фундамента независимого Азербайджана",- сказал он.

О.Куспеков подчеркнул, что благодаря усилиям Гейдара Алиева, Азербайджан совершил рывок в мировое сообщество.

"Великий лидер был истинным защитником культурного разнообразия Азербайджана. Его видение служило катализатором перемен в стране",- добавил он.

Депутат Мажилиса отметил, что народы двух стран связывают многовековые узы братства: "Связи между Азербайджаном и Казахстаном - пример взаимного уважения и сотрудничества".

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Версия на английском языке Kazakh MP: Heydar Aliyev had great influence on development of Turkic heritage
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanlı deputat: “Heydər Əliyevin türk irsinin inkişafına böyük təsiri olub”

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