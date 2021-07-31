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Оглашен список самых популярных зарубежных писательниц

Оглашен список самых популярных зарубежных писательниц Автор романов из серии "После" Анна Тодд, создатель вселенной о Гарри Поттере Джоан Роулинг и написавшая трилогию "50 оттенков" Э.Л.Джеймс стали самыми популярными зарубежными писательницами современности.
Kультурная политика
31 июля 2021 г. 15:40
Оглашен список самых популярных зарубежных писательниц

Автор романов из серии "После" Анна Тодд, создатель вселенной о Гарри Поттере Джоан Роулинг и написавшая трилогию "50 оттенков" Э.Л.Джеймс стали самыми популярными зарубежными писательницами современности.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе сервиса электронных и аудиокниг "ЛитРес" по результатам исследования за последние 10 лет.

"Пальма первенства принадлежит американской писательнице Анне Тодд, автору популярной серии романов "После". Книги, рассказывающие об отношениях застенчивой Тессы и самоуверенного Хардина, не раз становились бестселлерами New York Times и были успешно экранизированы. Второе место - у Джоан Роулинг, сочинившей сагу о Гарри Поттере. История о мальчике-волшебнике разошлась тиражом более 500 миллионов экземпляров и подарила ее автору мировую известность. Третья строчка досталась Э.Л.Джеймс - создательнице чувственной трилогии "50 оттенков", по мотивам которой были сняты одноименные фильмы с Дакотой Джонсон и Джейми Дорнаном в главных ролях", - говорится в сообщении пресс-службы.

В пятерку лидеров также вошли писательница Элизабет Гилберт – автор бестселлеров "Есть, молиться, любить" и "Город женщин", а также мастер детективной прозы, лауреат Пулитцеровской премии за роман "Щегол" Донна Тартт.

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