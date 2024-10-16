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Официальное открытие "Дня азербайджанской культуры и искусства" прошло в Измире  

Официальное открытие "Дня азербайджанской культуры и искусства" прошло в Измире   В Измире состоялось официальное открытие "Дня азербайджанской культуры и искусства", в рамках которого была представлена концертная программа с участием мастеров искусств Азербайджана.
Kультурная политика
16 октября 2024 г. 20:13
Официальное открытие Дня азербайджанской культуры и искусства прошло в Измире  

В Измире состоялось официальное открытие "Дня азербайджанской культуры и искусства", в рамках которого была представлена концертная программа с участием мастеров искусств Азербайджана.

Как сообщает турецкое бюро Report, мероприятия, организованные Культурным центром при посольстве Азербайджана в Турции, прошли в Культурном центре MÖTBE Эгейского университета.

Директор Азербайджанского культурного центра Самир Аббасов в своем выступлении подчеркнул братские отношения и многовековую дружбу между двумя странами.

Концертная программа включала выступления известных исполнителей, среди которых лауреат международных конкурсов Хазрат Азизли, заслуженная артистка Диляра Алиева, народные артисты Гюльяз Мамедова, Алихан Самедов, а также популярные певцы и музыканты.

Мероприятия продолжатся 17 октября в Стамбуле.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİzmirdə “Azərbaycan Mədəniyyət və İncəsənət Günü”nün rəsmi açılışı olub

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