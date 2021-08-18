Офицер спецназа спустя 29 лет посетил место гибели отца в Шуше

Офицер Сил специального назначения Азербайджанской армии, ветеран Отечественной войны Полад Рзаев впервые посетил место гибели своего отца в Шуше.

Офицер Сил специального назначения Азербайджанской армии, ветеран Отечественной войны Полад Рзаев впервые посетил место гибели своего отца в Шуше.

Как сообщили Report в Управлении Шушинского городского государственного заповедника, капитан Полад Рзаев, проявивший особое мужество во время Отечественной (Второй Карабахской) войны и участвовавший в боях за освобождение Физули, Джабраила, Губадлы, и горы Муров, получил возможность посетить стратегическую высоту, которая среди шушинцев известна, как скала "Тар сехи", где 29 лет назад был последний бой его отца, командира легендарного батальона "Карабах" Тофига Огуза.