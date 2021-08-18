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Офицер спецназа спустя 29 лет посетил место гибели отца в Шуше

Офицер спецназа спустя 29 лет посетил место гибели отца в Шуше Офицер Сил специального назначения Азербайджанской армии, ветеран Отечественной войны Полад Рзаев впервые посетил место гибели своего отца в Шуше.
Kультурная политика
18 августа 2021 г. 10:35
Офицер спецназа спустя 29 лет посетил место гибели отца в Шуше

Офицер Сил специального назначения Азербайджанской армии, ветеран Отечественной войны Полад Рзаев впервые посетил место гибели своего отца в Шуше.

Как сообщили Report в Управлении Шушинского городского государственного заповедника, капитан Полад Рзаев, проявивший особое мужество во время Отечественной (Второй Карабахской) войны и участвовавший в боях за освобождение Физули, Джабраила, Губадлы, и горы Муров, получил возможность посетить стратегическую высоту, которая среди шушинцев известна, как скала "Тар сехи", где 29 лет назад был последний бой его отца, командира легендарного батальона "Карабах" Тофига Огуза.

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Версия на английском языке Special Forces officer visits strategic height in Shusha where his father heroically died
Версия на азербайджанском языке XTQ zabiti Şuşada atasının şəhid olduğu məkanı ilk dəfə ziyarət edib

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