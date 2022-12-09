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Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах

Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах Надо сделать все возможное, чтобы вернуть в Карабах прежнюю жизнь и чтобы он стал местом для спокойного проживания людей
Kультурная политика
9 декабря 2022 г. 15:07
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах

Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах, чтобы он стал местом для спокойного проживания людей.

Об этом Report заявил председатель Национальной комиссии Турции по делам ЮНЕСКО Оджал Огуз.

"На встрече, которую мы провели в Бурсе в мае этого года, при рекомендации Азербайджана и согласии национальных комиссий всех других тюркских стран было принято решение провести встречу в Шуше в 2023 году. На заседании мы, как члены национальных комиссий ТЮРКСОЙ, расскажем о нашем опыте, о том, какой вклад мы можем внести для развития сотрудничества с Азербайджаном",- сказал он.

Оджал Огуз добавил, что после этой встречи будет также организован семинар по нематериальному культурному наследию.

"Города и села в Карабахе были полностью разрушены в ходе оккупации, и сейчас предстоит масштабная работа по их восстановлению. Карабах известен своей богатой культурой, но теперь почти все памятники культуры разрушены, исчезли. Необходимо изучить возможности оцифровки некоторых из них в рамках программы по сохранению всемирного наследия ЮНЕСКО",- сказал он.

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Версия на английском языке Ocal Oguz: Everything possible should be done to bring life back to Karabakh

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