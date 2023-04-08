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Оджал Огуз: День тюркского языка может быть объявлен международным в ноябре

Оджал Огуз: День тюркского языка может быть объявлен международным в ноябре Мы ожидаем на 42-й Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже в ноябре этого года 15 декабря будет избран всемирным днем тюркского языка
Kультурная политика
8 апреля 2023 г. 11:40
Оджал Огуз: День тюркского языка может быть объявлен международным в ноябре

Ожидается, что "Международный день тюркского языка" будет утвержден на 42-й Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже в ноябре этого года.

Об этом Report заявил глава национальной комиссии Турции в ЮНЕСКО Оджал Огуз.

"На самом деле это несложный, но достаточно долгий процесс. По правилам ЮНЕСКО, в первую очередь необходимо подготовить проект совместного решения. Для этого нужна координационная работа как с национальными комиссиями тюркских государств, так и их министерствами иностранных дел и постоянными представителями при ЮНЕСКО. Мы начали этот процесс в 2017 году в Турции, затем пригласили национальные комиссии тюркских государств и провели несколько встреч",- сказал он.

Оджал Огуз добавил, что в каждой стране ТЮРКСОЙ есть специальный день национально языка, но общего дня не было и выбор пал на дату 15 декабря неслучайно: "Мы выбрали 15 декабря, потому что в этот день был расшифровал тюркский рунический алфавит и об этом было объявлено международному сообществу",- сказал глава национальной комиссии Турции в ЮНЕСКО.

Он отметил, что в конце апреля резолюцию передадут в Генеральную дирекцию ЮНЕСКО, в мае планируется встреча с Исполнительным Комитетом организации, и в ноябре этого года на 42-й Генеральной конференции ЮНЕСКО ожидается утверждение 15 декабря "Международным днем тюркского языка".

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Версия на азербайджанском языке Öcal Oğuz: “Beynəlxalq Türk Dili Günü noyabrda elan oluna bilər”

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