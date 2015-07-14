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    ​Одно из министерств в Азербайджане объявило о приеме на вакантные должности

    Желающие получить подробную информацию могут обратиться в отдел кадров министерства

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Министерство культуры и туризма Азербайджана объявило о приеме на вакантные должности госслужбы. 

    Как сообщили Report в министерстве, в собеседовании на вакансии могут принять участие обладающие профессионализмом госслужащие министерства культуры и туризма,  лица, прошедшие службу в административной должности.

    Отбор претендентов на вакантные должности будет производиться с учетом уровня знаний, общего мировоззрения, личных качеств и соответствия должности.

    Во время собеседования будут также учитываться степень профессионализма, результаты аттестации, прохождение повторной подготовки в соответствии с требованиями соответствующей должности и профессиональное развитие кандидата.

    Желающие получить подробную информацию могут обратиться в отдел кадров министерства культуры и туризма.

    На официальном сайте министерства размещена подробная информация об условиях собеседования и необходимых документах. 

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