Очередной армянский исполнитель присвоил произведение азербайджанского композитора

Армянский исполнитель присвоил музыкальное произведение азербайджанского композитора Алекпера Тагиева "Sənə qurban".

Армянский исполнитель присвоил музыкальное произведение азербайджанского композитора Алекпера Тагиева "Sənə qurban".

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии Агентства интеллектуальной собственности.

По информации агентства, музыкальное произведение выдающегося азербайджанского композитора, включенное в “Золотой фонд” Азербайджанского радио в 1968 году, выложено на канале певца Андраника Мададяна в Youtube в новой импровизации и под названием "Гарун".

"Песня "Sənə qurban" написана азербайджанским композитором Алекпером Тагиевым на слова азербайджанского поэта Микаила Мушфига. Впервые она была исполнена Зейнаб Ханларовой в 1968 году. Произведение было зарегистрировано 10 июня 1978 года в Агентстве интеллектуальной собственности (в то время - Отдел Всесоюзного Агентства по авторским правам Азербайджанской Республики). Позже эту песню исполняли ряд армянских певцов, в том числе Тигран Асатрян, Спитакци Айко, иранский и американский певец армянского происхождения Андраник Мададян", - сообщили в агентстве.

В агентстве напомнили, все архивные документы свидетельствуют о том, что песня "Sənə qurban" принадлежит азербайджанскому композитору Алекперу Тагиеву.

"Андраник Мададян, подставив под мелодию слова на армянском языке и изменив название на "Гарун" (перев. "Весна"), присвоил произведение азербайджанского композитора. Это очередной пример продолжающегося на протяжении многих лет армянского литературного и музыкального воровства. Так как на канале Youtube под данной композицией не упомянуто имя Алекпера Тагиева, это является открытым нарушением его личных прав. Кроме того, нарушены имущественные права композитора, так как песня размещена на данной платформе в коммерческих целях", - говорится в комментарии.

Агентство интеллектуальной собственности на протяжении многих лет ведет борьбу с присвоением армянами авторских произведений и других образцов нематериального культурного наследия азербайджанского народа.