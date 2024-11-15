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Объявлены победители международного фотоконкурса "Земной шар глазами детей"

Объявлены победители международного фотоконкурса "Земной шар глазами детей" В Баку завершился международный фотоконкурс "Земной шар глазами детей".
Kультурная политика
15 ноября 2024 г. 10:29
Объявлены победители международного фотоконкурса Земной шар глазами детей

В Баку завершился международный фотоконкурс "Земной шар глазами детей".

Как сообщает Report, конкурс проводился под эгидой руководителя общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, при поддержке Азербайджанской операционной компании COP29, по инициативе основателя ассоциации Reza Visual Academy и всемирно известного фотографа Резы Дегати.

Фотоконкурс был организован в преддверии глобальной климатической конференции СОР29, заявки принимались с 11 октября по 2 ноября.

Международная фотоконкурс для детей и подростков направлен на повышение осведомленности о проблемах, связанных с загрязнением окружающей среды и изменением климата.

На конкурс было представлено около 3000 фотографий, наград удостоены 11 работ юных фотографов.

В возрастной категории от 10 до 18 лет призовые места заняли участники из Филиппин, Шри-Ланки и Мальты. В этой же категории три фотографа из Бангладеш, Ирана, Ирландии и Соединенного Королевства награждены почетными наградами.

В категории детей до 10 лет первые 5 финалистов из Турции, Швейцарии, Франции и Ирана награждены специальными призами от жюри и организаций Reza Visual Academy, Degati Agency, Webistan.

Фотографии победителей, а также других участников будут представлены на выставке, которая пройдет в Центре Гейдара Алиева 18 ноября в 19:00.

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Версия на английском языке 'Children’s Eyes on Earth' international photo contest winners announced
Версия на азербайджанском языке “Yer kürəsi uşaqların gözləri ilə” adlı beynəlxalq fotomüsabiqənin qalibləri elan olunub

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