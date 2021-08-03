Объявлена дата выхода сериала "Властелин колец"

Amazon планирует выпустить сериал «Властелин колец» 2 сентября 2022 года.

Amazon планирует выпустить сериал «Властелин колец» 2 сентября 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", компания сообщила об этом на странице сериала в Twitter.

Съемки первого сезона прошли в Новой Зеландии. Как передает Reuters со ссылкой на властей Новой Зеландии, Amazon потратила на съемки 465 млн долларов США.

Ожидается, что всего будет выпущено пять сезонов. Сериал станет одним из самых дорогих в истории. Действие картины будет происходить за тысячи лет до событий из романов Джона Рональда Руэла Толкина "Хоббит, или Туда и обратно" и "Властелин колец".