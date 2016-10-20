Обсужден вопрос проведения культурных мероприятий между Египтом и Нахчываном

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Руководитель Культурного Центра Египта Ахмед Сами Элайди провел встречу с руководителем постоянного представительства Нахчыванской Автономной Республики (НАР) в Баку Бахтияром Аскеровым.

Как сообщили Report в Культурном Центре Египта, в ходе встречи Б.Аскеров предоставил информацию о деятельности постоянного представительства, работах, проводимых в НАР, развитии туризма, экономическом росте этой автономии.

В ходе встречи также обсуждался вопрос проведения совместных мероприятий, а также возможности развития культурных связей.