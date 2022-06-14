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Обсуждены вопросы культурного сотрудничества между Азербайджаном и Катаром

Обсуждены вопросы культурного сотрудничества между Азербайджаном и Катаром 13 июня министр культуры Азербайджана Анар Керимов встретился с послом Катара в Азербайджане Фейсалом бин Абдуллой аль-Ханзабом и послом нашей страны в Катаре Рашадом Исмайловым.
Kультурная политика
14 июня 2022 г. 12:16
Обсуждены вопросы культурного сотрудничества между Азербайджаном и Катаром

13 июня министр культуры Азербайджана Анар Керимов встретился с послом Катара в Азербайджане Фейсалом бин Абдуллой аль-Ханзабом и послом нашей страны в Катаре Рашадом Исмайловым.

Как сообщили Report в Министерстве культуры, стороны подчеркнули важность укрепления культурных связей между двумя странами и сотрудничества в этой области.

Керимов говорил о важности использования опыта Катара в восстановлении и реконструкции освобожденных территорий Азербайджана.

Выразив удовлетворение встречей, Абдулла аль-Ханзаб затронул вопросы гуманитарного и культурного сотрудничества между двумя странами. Он также пригласил Анара Керимова посетить Катар с официальным визитом.

Встреча продолжилась обсуждением других вопросов, представляющих взаимный интерес.

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