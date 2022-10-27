Обсуждены вопросы культурного сотрудничества между Азербайджаном и Чили.
Как сообщает Report, министр культуры Азербайджана Анар Керимов на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Республики Чили в нашей стране Родриго Аркосом отметил, что для развития культурных связей между двумя странами имеются широкие возможности.
В этом контексте министр обратил внимание на сотрудничество в области классической музыки. По его словам, обмен опытом будет полезен.
Также было подчеркнуто, что взаимные выставки и литературные вечера будут способствовать культурному сотрудничеству.
Анар Керимов проинформировал дипломата о Международном музыкальном фестивале "Узеир Гаджибейли", который традиционно проводится каждый год в нашей стране. Министр сказал, что в фестивале принимают участие музыканты и коллективы из ряда стран, и пригласил чилийских музыкантов принять участие в этом проекте.
Родриго Аркос с удовлетворением отметил гостеприимство людей в Азербайджане.
Посол сказал, что они хотят проводить в Азербайджане культурные проекты - выставки, встречи творческих людей, и отметил, что они станут возможностью для взаимного ознакомления с литературой и культурой двух стран.