О нас

Обсуждены вопросы культурного сотрудничества между Азербайджаном и Чили

Обсуждены вопросы культурного сотрудничества между Азербайджаном и Чили Обсуждены вопросы культурного сотрудничества между Азербайджаном и Чили.
Kультурная политика
27 октября 2022 г. 20:16
Обсуждены вопросы культурного сотрудничества между Азербайджаном и Чили

Обсуждены вопросы культурного сотрудничества между Азербайджаном и Чили.

Как сообщает Report, министр культуры Азербайджана Анар Керимов на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Республики Чили в нашей стране Родриго Аркосом отметил, что для развития культурных связей между двумя странами имеются широкие возможности.

В этом контексте министр обратил внимание на сотрудничество в области классической музыки. По его словам, обмен опытом будет полезен.

Также было подчеркнуто, что взаимные выставки и литературные вечера будут способствовать культурному сотрудничеству.

Анар Керимов проинформировал дипломата о Международном музыкальном фестивале "Узеир Гаджибейли", который традиционно проводится каждый год в нашей стране. Министр сказал, что в фестивале принимают участие музыканты и коллективы из ряда стран, и пригласил чилийских музыкантов принять участие в этом проекте.

Родриго Аркос с удовлетворением отметил гостеприимство людей в Азербайджане.

Посол сказал, что они хотят проводить в Азербайджане культурные проекты - выставки, встречи творческих людей, и отметил, что они станут возможностью для взаимного ознакомления с литературой и культурой двух стран.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Çili arasında mədəni əməkdaşlıq müzakirə olunub

Экслюзивные новости

Агентство: Не предусмотрено квот на число сотрудников СМИ для внесения в медиа-реестр
Агентство: Не предусмотрено квот на число сотрудников СМИ для внесения в медиа-реестр
27 октября 2022 г. 12:05
Прорыв водопровода в Ясамальском районе признан страховым случаем
Прорыв водопровода в Ясамальском районе признан страховым случаем
26 октября 2022 г. 17:30
Глава департамента: Турция готова поделиться с Азербайджаном всем, что у нее есть
Глава департамента: Турция готова поделиться с Азербайджаном всем, что у нее есть
25 октября 2022 г. 15:51
Офицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
ФотоОфицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
25 октября 2022 г. 14:31
Посол: Германские компании изучают азербайджанский рынок
Посол: Германские компании изучают азербайджанский рынок
25 октября 2022 г. 13:58
Украинский депутат: Проживающие тут азербайджанцы плечом к плечу с украинцами встали на защиту страны
Украинский депутат: Проживающие тут азербайджанцы плечом к плечу с украинцами встали на защиту страны
25 октября 2022 г. 13:52
Азербайджан планирует получить кредит на ТЭС в Мингячевире
Азербайджан планирует получить кредит на ТЭС в Мингячевире
24 октября 2022 г. 16:29
Турецкий министр: Мы планируем инвестировать в Средний коридор
Турецкий министр: Мы планируем инвестировать в Средний коридор
24 октября 2022 г. 12:39
Самир Шарифов: Настало время для повышения кредитного рейтинга Азербайджана до инвестиционного уровня
Самир Шарифов: Настало время для повышения кредитного рейтинга Азербайджана до инвестиционного уровня
22 октября 2022 г. 11:25
Министр обороны Турции: Все потребности армии Азербайджана будут обеспечены
Министр обороны Турции: Все потребности армии Азербайджана будут обеспечены
21 октября 2022 г. 17:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi