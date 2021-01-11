Обсуждены перспективы связей между Азербайджаном и ИСЕСКО

Министр культуры Азербайджана Анар Керимов встретился с находящимся с визитом в Баку генеральным директором ИСЕСКО Салимом бин Мухаммедом аль-Маликом

Министр культуры Азербайджана Анар Керимов встретился с находящимся с визитом в Баку генеральным директором Исламской организации по вопросам науки, образования и культуры (ИСЕСКО) Салимом бин Мухаммедом аль-Маликом.

Как сообщает Report, на встрече были обсуждены связи между Азербайджаном и ИСЕСКО, нынешнее состояние сотрудничества и его перспективы.

Анар Керимов рассказал о важности продолжающегося долгие годы сотрудничества между Азербайджаном и ИСЕСКО и подчеркнул, что это взаимодействие имеет большое значение для нашей страны.

Генеральный директор ИСЕСКО, поблагодарив министра Анара Керимова, выразил уверенность в том, что связи будут и дальше развиваться и содержать новые элементы. Он высоко оценил роль руководства страны в развитии связей.