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Обсуждены перспективы связей между Азербайджаном и ИСЕСКО

Обсуждены перспективы связей между Азербайджаном и ИСЕСКО Министр культуры Азербайджана Анар Керимов встретился с находящимся с визитом в Баку генеральным директором ИСЕСКО Салимом бин Мухаммедом аль-Маликом
Kультурная политика
11 января 2021 г. 17:57
Обсуждены перспективы связей между Азербайджаном и ИСЕСКО

Министр культуры Азербайджана Анар Керимов встретился с находящимся с визитом в Баку генеральным директором Исламской организации по вопросам науки, образования и культуры (ИСЕСКО) Салимом бин Мухаммедом аль-Маликом.

Как сообщает Report, на встрече были обсуждены связи между Азербайджаном и ИСЕСКО, нынешнее состояние сотрудничества и его перспективы.

Анар Керимов рассказал о важности продолжающегося долгие годы сотрудничества между Азербайджаном и ИСЕСКО и подчеркнул, что это взаимодействие имеет большое значение для нашей страны.

Генеральный директор ИСЕСКО, поблагодарив министра Анара Керимова, выразил уверенность в том, что связи будут и дальше развиваться и содержать новые элементы. Он высоко оценил роль руководства страны в развитии связей.

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