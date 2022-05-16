Обсуждены перспективы азербайджано-иранского сотрудничества в области книжной индустрии и литературы

Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в области книжной индустрии и литературы.

Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в области книжной индустрии и литературы.

Об этом сообщили Report в Министерстве культуры Азербайджана.

Отмечается, что в рамках участия в 33-й Тегеранской международной книжной ярмарке состоялась встреча главы азербайджанской делегации, заведующего отделом книжной индустрии Министерства культуры Акифа Марифли с вице-президентом Тегеранской международной книжной ярмарки, директором Иранского дома книги и литературы Али Рамезани.

На встрече обсуждались перспективы сотрудничества между двумя странами в области книжной индустрии и литературы.

33-я Тегеранская международная книжная ярмарка продлится до 21 мая.