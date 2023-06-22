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Обсуждено развитие сотрудничества между ИСЕСКО и Минкультуры Азербайджана

Обсуждено развитие сотрудничества между ИСЕСКО и Минкультуры Азербайджана Делегация во главе с министром культуры Азербайджана Адилем Керимли находится с визитом в городе Рабат Королевства Марокко по приглашению генерального директора Организации исламского образования, науки и культуры (ИСЕСКО).
Kультурная политика
22 июня 2023 г. 09:07
Обсуждено развитие сотрудничества между ИСЕСКО и Минкультуры Азербайджана

Делегация во главе с министром культуры Азербайджана Адилем Керимли находится с визитом в городе Рабат Королевства Марокко по приглашению генерального директора Организации исламского образования, науки и культуры (ИСЕСКО).

Об этом Report сообщили в пресс-службе Минкультуры.

В рамках визита состоялась встреча делегации во главе с министром Адилем Керимли и генерального директора ИСЕСКО Салима бин Мохаммеда аль-Малика. На встрече также присутствовал посол Азербайджана в Королевстве Марокко, постоянный представитель Азербайджана при организации Назим Самедов.

Выразив признательность азербайджанской стороне за плодотворное сотрудничество, гендиректор ИСЕСКО с удовлетворением отметил, что высоко ценит заслуги президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, оказавшего большую и неоценимую поддержку в успешном сотрудничестве между Азербайджаном и организацией.

Салим бин Мохаммед аль-Малик подчеркнул, что это сотрудничество может стать успешной моделью для многих стран, предоставил информацию об основных стратегических направлениях организации на будущее, а также о реализуемых в настоящее время инициативах, программах и проектах. Он сказал, что развитие инноваций, систем образования, а также укрепление ценностей сосуществования и гражданского диалога является одним из приоритетных направлений.

Министр культуры Адиль Керимли отметил, что ИСЕСКО является стратегическим партнером Азербайджана в области образования, науки и культуры, связи между двумя сторонами получили большую поддержку со стороны президента Ильхама Алиева и первой леди, посла доброй воли ИСЕСКО Мехрибан Алиевой. Отметив, что ИСЕСКО является основным партнером Форума по межкультурному диалогу, министр подчеркнул важность продолжения сотрудничества в рамках Форума, запланированного на май следующего года.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества между Азербайджаном и организацией в различных сферах, в том числе открытие Регионального офиса ИСЕСКО в Баку, объявление города Шуша "культурной столицей исламского мира" на 2024 год, углубление сотрудничества в рамках "Бакинского процесса", партнером которого выступает ИСЕСКО, включение культурных образцов нашей страны в список наследия исламского мира и др.

После встречи Салим аль-Малик ознакомил делегацию во главе с министром культуры Адилем Керимли недавно созданным в штаб-квартире ИСЕСКО музеем "Путь пророка".

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Версия на азербайджанском языке ФотоICESCO və Mədəniyyət Nazirliyi arasında əməkdaşlığın inkişafı müzakirə olunub

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