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Обсуждена реставрация могилы великого азербайджанского поэта Мухаммеда Физули в Ираке

Обсуждена реставрация могилы великого азербайджанского поэта Мухаммеда Физули в Ираке Министр культуры Азербайджана Анар Керимов провел встречу с министром связи Ирака Арканом Аль-Шайбани, находящимся с визитом в нашей стране.
Kультурная политика
6 августа 2021 г. 12:45
Обсуждена реставрация могилы великого азербайджанского поэта Мухаммеда Физули в Ираке

Министр культуры Азербайджана Анар Керимов провел встречу с министром связи Ирака Арканом Аль-Шайбани, находящимся с визитом в нашей стране.

Как сообщили Report в Министерстве культуры Азербайджана, на встрече Анар Керимов отметил успешное развитие двусторонних отношений, опирающихся на исторические, культурные и религиозные связи, подчеркнув, что сотрудничество ведется как в двустороннем, так и в многостороннем формате.

Коснувшись Меморандума о взаимопонимании, заключенного в 2011 году между Министерством культуры и туризма Азербайджана и Министерством культуры Ирака, А.Керимов отметил важность укрепления и дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в области культуры.

Поблагодарив Ирак за неизменную поддержку территориальной целостности Азербайджана, А.Керимов проинформировал гостя об ущербе, нанесенном азербайджанской культуре и наследию в период оккупации Арменией части азербайджанских территорий, продолжавшейся почти 30 лет, и совершённых актах вандализма.

Выразив признательность за оказанный прием, министр связи Ирака Аркан Аль-Шайбани выразил удовлетворение нынешним уровнем развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Ираком.

На встрече министр A.Керимов также коснулся таких вопросов как приглашение в Азербайджан министра культуры Ирака, подписание нового соглашения между двумя странами, историко-культурные связи между азербайджанским народом и туркменами, проживающими на территории Ирака, а также реставрация могилы великого азербайджанского поэта Мухаммеда Физули.

Гюнель Аббас

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Версия на азербайджанском языке Məhəmməd Füzulinin İraqdakı məqbərəsinin bərpası müzakirə olunub

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