Обсудили вопросы развития связей в сфере культуры между Азербайджаном и Грузией

Тбилиси. 8 декабря. REPORT.AZ/ 8 декабря находящийся с визитом в Грузии министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев встретился с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.

Как сообщает грузинское бюро Report, на встрече было выражено удовлетворение укреплением стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией. Стороны заявили о заинтересованности продолжения данного стратегического партнерства.

На встрече коснулись значимости организованного Грузией и Евросоюзом проекта "Культура и творчество, инновации и творчество", роли проведенного 8 декабря в Тбилиси международного форума в развитии культурных связей, была отмечена важность реализации на местах и в регионах новых технологий и инициатив развития.

Здесь также присутствовали первый заместитель посла Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов, депутат Милли Меджлиса Рауф Алиев и другие официальные лица.