Образцы материальной культуры Агдама вывезены в Армению

Выявлен факт перевозки в Армению образцов материальной культуры, обнаруженных армянами при раскопках в Агдамском районе Азербайджанской Республики

Выявлен факт перевозки в Армению образцов материальной культуры, обнаруженных армянами при раскопках в Агдамском районе Азербайджанской Республики.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

Министерство культуры Азербайджанской Республики заявляет, что внимательно следит за ситуацией, и отмечает, что международные организации будут регулярно информироваться о незаконных действиях армянской стороны. Будут приняты меры для задействования необходимых юридических процедур в целях предотвращения подобных хищений. Международные организации, в частности ЮНЕСКО, обязаны дать юридическую оценку этим фактам.