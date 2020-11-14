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Образцы материальной культуры Агдама вывезены в Армению

Образцы материальной культуры Агдама вывезены в Армению Выявлен факт перевозки в Армению образцов материальной культуры, обнаруженных армянами при раскопках в Агдамском районе Азербайджанской Республики
Kультурная политика
14 ноября 2020 г. 23:39
Образцы материальной культуры Агдама вывезены в Армению

Выявлен факт перевозки в Армению образцов материальной культуры, обнаруженных армянами при раскопках в Агдамском районе Азербайджанской Республики.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

Министерство культуры Азербайджанской Республики заявляет, что внимательно следит за ситуацией, и отмечает, что международные организации будут регулярно информироваться о незаконных действиях армянской стороны. Будут приняты меры для задействования необходимых юридических процедур в целях предотвращения подобных хищений. Международные организации, в частности ЮНЕСКО, обязаны дать юридическую оценку этим фактам.

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