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Образцы азербайджанской культуры были представлены на международной ярмарке в Мексике

Образцы азербайджанской культуры были представлены на международной ярмарке в Мексике В столице Мексики Мехико при поддержке муниципалитета региона Мигель Идальго прошла благотворительная ярмарка, организованная действующей в этой стране Ассоциацией жен дипломатов (ACD).
Kультурная политика
17 мая 2025 г. 05:52
Образцы азербайджанской культуры были представлены на международной ярмарке в Мексике

В столице Мексики Мехико при поддержке муниципалитета региона Мигель Идальго прошла благотворительная ярмарка, организованная действующей в этой стране Ассоциацией жен дипломатов (ACD).

Как сообщили Report в азербайджанском посольстве, на ярмарке более 20 дипломатических представительств, аккредитованных в Мексике, представили образцы национальной культуры, включая кухню, музыку и танцевальные номера.

На мероприятии, которое вызвало большой интерес у жителей Мехико, были представлены образцы национальной культуры Азербайджана, в том числе национальные костюмы, образцы ручного ремесла, такие как гончарное и медное дело, ковроткачество, а также традиционные блюда. Посетителям была представлена подробная информация об истории, культуре и национальной кухне Азербайджана, были распространены различные печатные материалы. Азербайджанский стенд вызвал широкий интерес и был тепло встречен участниками.

В открытии мероприятия приняли участие глава муниципалитета Мигель Идальго, президент ACD, другие официальные лица Мексики, жители столицы, туристы, представители дипломатического корпуса и местных СМИ.

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Версия на английском языке ФотоSamples of Azerbaijani culture presented at int'l fair in Mexico
Версия на азербайджанском языке ФотоMeksikada beynəlxalq yarmarkada Azərbaycanın milli mədəniyyət nümunələri nümayiş olunub

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