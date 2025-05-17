Образцы азербайджанской культуры были представлены на международной ярмарке в Мексике

В столице Мексики Мехико при поддержке муниципалитета региона Мигель Идальго прошла благотворительная ярмарка, организованная действующей в этой стране Ассоциацией жен дипломатов (ACD).
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На мероприятии, которое вызвало большой интерес у жителей Мехико, были представлены образцы национальной культуры Азербайджана, в том числе национальные костюмы, образцы ручного ремесла, такие как гончарное и медное дело, ковроткачество, а также традиционные блюда. Посетителям была представлена подробная информация об истории, культуре и национальной кухне Азербайджана, были распространены различные печатные материалы. Азербайджанский стенд вызвал широкий интерес и был тепло встречен участниками.
В открытии мероприятия приняли участие глава муниципалитета Мигель Идальго, президент ACD, другие официальные лица Мексики, жители столицы, туристы, представители дипломатического корпуса и местных СМИ.